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Чи безпечно робити вакцинацію із хворим сердцем: пояснення МОЗ

Неділя 29 жовтня 2023 08:47
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Чи безпечно робити вакцинацію із хворим сердцем: пояснення МОЗ Фото: Чи безпечно робити вакцинацію із хворим сердцем: пояснення МОЗ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Люди, які мають проблеми з серцем, щоосені повинні робити щеплення від грипу. Це важливо, аби уникнути суттєвих ускладнень для серцево-судинної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Як відзначили в МОЗ, щеплення від грипу:

  • на 25% знижує ризик інфаркту й інших небезпечних для життя станів серця;
  • на понад 40% знижує госпіталізацію через пневмонію.

Зокрема пацієнтам з ішемічною хворобою серця щосезонно вакцинуватись від грипу радить Американська асоціація серця.

"Яким чином грип може давати ускладнення на серце і судини? Вірусна інфекція запускає численні запальні реакції, які пошкоджують кровоносні судини, й без того нездорові у людей із серцево-судинними захворюваннями. Грип у більшості випадків стає причиною запалення серцевого м'яза - міокардиту - і його тяжкість може варіювати від легкої форми до летального фіналу", - пише пресслужба.

Під час грипу у хворого прискорюються серцебиття внаслідок викиду адреналіну. При наявності в судині атеросклеротичної бляшки - існує ризик її "розриву". Усе це разом збільшує ризик тромбозу та інфаркту.

"Середина осені - оптимальний час для щорічної вакцинації від грипу. Знайдіть можливість вакцинувати себе і близьких - воно того варте", - додали в МОЗ.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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