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Безопасно ли делать вакцинацию с больным сердцем: объяснение Минздрава

Воскресенье 29 октября 2023 08:47
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Безопасно ли делать вакцинацию с больным сердцем: объяснение Минздрава Фото: Безопасно ли делать вакцинацию с больным сердцем: объяснение Минздрава (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Люди, имеющие проблемы с сердцем, каждую осень должны прививаться от гриппа. Это важно, чтобы избежать существенных осложнений для сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Как отметили в Минздраве, прививка от гриппа:

  • на 25% снижает риск инфаркта и других опасных для жизни состояний сердца;
  • более чем на 40% снижает госпитализацию из-за пневмонии.

В частности пациентам с ишемической болезнью сердца ежесезонно вакцинироваться от гриппа советует Американская ассоциация сердца.

"Каким образом грипп может давать осложнения на сердце и сосуды? Вирусная инфекция запускает многочисленные воспалительные реакции, которые повреждают кровеносные сосуды, и без того нездоровые у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Грипп в большинстве случаев становится причиной воспаления сердечной мышцы - миокардита - и его тяжесть может варьировать от легкой формы до летального финала", - пишет пресс-служба.

Во время гриппа у больного ускоряются сердцебиения вследствие выброса адреналина. При наличии в сосуде атеросклеротической бляшки - существует риск ее "разрыва". Все это вместе увеличивает риск тромбоза и инфаркта.

"Середина осени - оптимальное время для ежегодной вакцинации от гриппа. Найдите возможность вакцинировать себя и близких - оно того стоит", - добавили в Минздраве.

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Министерство здравоохранения Украины
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