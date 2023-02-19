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Безопасно ли делать несколько прививок в один день: ответ Минздрава

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Украина, Воскресенье 19 февраля 2023 23:49
Безопасно ли делать несколько прививок в один день: ответ Минздрава Фото: безопасно ли делать несколько прививок в один день (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Введение нескольких вакцин одновременно является стандартной мировой практикой, которая помогает быстрее получить необходимую защиту и уменьшить количество визитов к врачу. Но есть одно "но".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минздрава.

"Многочисленные исследования доказали, что это абсолютно безопасно и не вызывает дополнительных побочных реакций", - говорится в сообщении.

При этом, как говорят в Минздраве, не все вакцины можно комбинировать. А именно:

  • вакцину COVID-19 можно вводить одновременно только с неактивированной вакциной от гриппа. Со всеми остальными прививками нужно соблюдать интервал минимум в две недели;
  • вакцину БЦЖ вводят с интервалом в один месяц с другими, кроме вакцины от гепатита B.

Напомним, что ранее в Украине обновили схемы вакцинации от СOVID-19 и разрешили вторую бустерную дозу для всех.

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