Безопасно ли делать несколько прививок в один день: ответ Минздрава

Введение нескольких вакцин одновременно является стандартной мировой практикой, которая помогает быстрее получить необходимую защиту и уменьшить количество визитов к врачу. Но есть одно "но".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минздрава.

"Многочисленные исследования доказали, что это абсолютно безопасно и не вызывает дополнительных побочных реакций", - говорится в сообщении.

При этом, как говорят в Минздраве, не все вакцины можно комбинировать. А именно: