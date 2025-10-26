Чи безпечне повітря в Київській області після обстрілів: відповідь КОВА

Жителям Києва та області не варто перейматись про стан повітря після нічних обстрілів. Атмосферне повітря від ранку безпечне для здоров’я, перевищень хімічних і біологічних речовин не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КОВА .

"Стан атмосферного повітря в Київській області - безпечний для здоров’я. Перевищень допустимих норм вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не виявлено", - зазначили в адміністрації.

Рівень гамма-випромінювання по області відповідає природному фону.

Зазначено, що спостереження здійснюються на 13 пунктах моніторингу у населених пунктах: Бровари, Біла Церква, Переяслав, Ірпінь, Вишневе, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин, Іванків, Васильків, селищі Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.

Моніторингові пости у Борисполі, Вишгороді та Богуславі тимчасово перебувають на технічному обслуговуванні - проводиться повірка вимірювальних приладів.

Система моніторингу довкілля працює цілодобово в автоматичному режимі, за умови безперебійного електроживлення обладнання.

"Погодні умови сприяють перебуванню на відкритому повітрі. Воно чисте та безпечне", - підкреслили в адміністрації.

Що з повітрям в столиці

В Києві станом на 11:00 стан повітря оцінюється, як добрий. А забруднень вище норми не виявлено.