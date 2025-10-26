Безопасен ли воздух в Киевской области после обстрелов: ответ КОВА
Жителям Киева и области не стоит переживать о состоянии воздуха после ночных обстрелов. Атмосферный воздух с утра безопасен для здоровья, превышений химических и биологических веществ не зафиксировано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КОВА.
"Состояние атмосферного воздуха в Киевской области - безопасное для здоровья. Превышений допустимых норм содержания химических и биологических веществ в воздухе не обнаружено", - отметили в администрации.
Уровень гамма-излучения по области соответствует естественному фону.
Указано, что наблюдения осуществляются на 13 пунктах мониторинга в населенных пунктах: Бровары, Белая Церковь, Переяслав, Ирпень, Вишневое, Боярка, Обухов, Кагарлык, Узин, Иванков, Васильков, поселке Великая Дымерка и селе Подгорцы Обуховского района.
Мониторинговые посты в Борисполе, Вышгороде и Богуславе временно находятся на техническом обслуживании - проводится поверка измерительных приборов.
Система мониторинга окружающей среды работает круглосуточно в автоматическом режиме, при условии бесперебойного электропитания оборудования.
"Погодные условия способствуют пребыванию на открытом воздухе. Он чистый и безопасный", - подчеркнули в администрации.
Что с воздухом в столице
В Киеве по состоянию на 11:00 состояние воздуха оценивается, как хорошее. А загрязнений выше нормы не обнаружено.
Удары РФ по Киеву
Заметим, что в ночь на 26 октября россияне нанесли по столице удары беспилотниками. Начиная с 02:30 в городе неоднократно были слышны взрывы и работа ПВО. В то же время военные информировали, что группа дронов уже непосредственно над Киевом.
Отбой объявили примерно через час после начала тревоги. Однако за это время вражеские дроны успели наделать беды.
Под ударом этой ночью оказались Деснянский и Оболонский районы столицы.
Более того, по состоянию на 04:22 в столице уже было 26 пострадавших. Причем шестеро из них - это дети.
