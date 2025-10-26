Безопасен ли воздух в Киевской области после обстрелов: ответ КОВА

Жителям Киева и области не стоит переживать о состоянии воздуха после ночных обстрелов. Атмосферный воздух с утра безопасен для здоровья, превышений химических и биологических веществ не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КОВА .

"Состояние атмосферного воздуха в Киевской области - безопасное для здоровья. Превышений допустимых норм содержания химических и биологических веществ в воздухе не обнаружено", - отметили в администрации.

Уровень гамма-излучения по области соответствует естественному фону.

Указано, что наблюдения осуществляются на 13 пунктах мониторинга в населенных пунктах: Бровары, Белая Церковь, Переяслав, Ирпень, Вишневое, Боярка, Обухов, Кагарлык, Узин, Иванков, Васильков, поселке Великая Дымерка и селе Подгорцы Обуховского района.

Мониторинговые посты в Борисполе, Вышгороде и Богуславе временно находятся на техническом обслуживании - проводится поверка измерительных приборов.

Система мониторинга окружающей среды работает круглосуточно в автоматическом режиме, при условии бесперебойного электропитания оборудования.

"Погодные условия способствуют пребыванию на открытом воздухе. Он чистый и безопасный", - подчеркнули в администрации.

Что с воздухом в столице

В Киеве по состоянию на 11:00 состояние воздуха оценивается, как хорошее. А загрязнений выше нормы не обнаружено.