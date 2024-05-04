Чи беруть військові священики до рук зброю: відповідь капелана ГУР

"Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках. Захистити себе, захистити своїх парафіян, захистити своїх побратимів. Але закон 4626 не дозволяє видавати зброю військовим капеланам", - сказав він.

Як пояснив капелан, на війні бувають некомбатанти. Це ті, хто не беруть учать у бойових діях - священники та медики. Вони лише допомагають військовослужбовцям.

"Одні надають допомогу тілу, інші - душі. І дуже часто буває, що на стабілізаційних пунктах можна побачити і медика, і капелана поруч. Але медикам у нас видається зброя. А капеланам це закон категорично забороняє. Може, колись переглянуть цю норму", - додав Костянтин Холодов.