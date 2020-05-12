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Четырехкратный чемпион Формулы-1 покинет Ferrari в конце сезона

Новости » Спорт     12.05.2020 - 12:29
Четырехкратный чемпион Формулы-1 покинет Ferrari в конце сезона
Фото: Себастьян Феттель (formula1.com)

Стороны не смогли договориться о продлении контракта

Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Себастьян Феттель покинет итальянскую команду Ferrari по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщается на сайте "королевских гонок".

В заявлении говорится, что это обоюдное решение, "которое обе стороны считают лучшим". Сам Феттель отметил, что "финансовые вопросы не сыграли никакой роли в этом совместном решении". О том, кто займет его место в Ferrari, пока не сообщается.

По информации СМИ, сам немецкий гонщик уже получил предложения сразу от двух команд - McLaren и Renault.

Действующий контракт Феттеля с Ferrari действует до окончания сезона-2020, который пока еще не стартовал из-за пандемии коронавируса.

За свою карьеру Себастьян Феттель четыре раза становился чемпионом мира, однако все титулы были завоеваны в составе команды Red Bull, еще до перехода в Ferrari в 2015 году.

В минувшем году он завершил чемпионат на пятом месте, пропустив вперед Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса, Макса Ферстаппена и даже своего напарника по команде Шарля Леклера.

За пять лет в составе Ferrari пилот одержал 14 побед в Гран-при, но ни разу не смог выиграть чемпионат.

Напомним, ранее сообщалось, что Формула-1 может полностью отменить гонки из-за коронавируса. Всего же в календаре на сезон изначально был запланирован 21 этап, однако организаторы все же надеются провести 15-18 гонок.

Теги Новости Украины FerrariФормула-1Себастьян Феттель
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