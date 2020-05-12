Чотириразовий чемпіон Формули-1 покине Ferrari в кінці сезону

Фото: Себастьян Феттель (formula1.com)

Сторони не змогли домовитися про продовження контракту

Чотириразовий чемпіон світу з автогонок у класі машин Формула-1 Себастьян Феттель повідомив, що покине італійську команду Ferrari після закінчення нинішнього сезону. Про це повідомляється на сайті "королівських гонок".

У заяві мовиться, що це спільне рішення, "яке обидві сторони вважають за краще". Сам Феттель зазначив, що "фінансові питання не зіграли ніякої ролі в цьому спільному вирішенні".

Згідно з повідомленнями ЗМІ, німецький гонщик вже отримав пропозиції відразу від двох команд - McLaren і Renault.

Чинний контракт Феттеля з Ferrari діє до закінчення сезону-2020 року, який поки ще не стартував через пандемію коронавірусу.

За свою кар'єру Себастьян Феттель чотири рази ставав чемпіоном світу, проте всі титули були завойовані в складі команди Red Bull, ще до переходу в Ferrari в 2015 році.

Минулого року він завершив чемпіонат на п'ятому місці, пропустивши вперед Льюїса Хемілтона, Валттері Боттаса, Макса Ферстаппена і навіть свого напарника по команді Шарля Леклера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Формула-1 може повністю скасувати гонки через коронавірус. Зокрема, гендиректор компанії Liberty Media Грег Маффей заявив, що немає гарантії того, що перегони відбудуться у 2020 році.