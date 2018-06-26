Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Домрачева завершила карьеру

Дарья является самой титулованной белорусской спортсменкой

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева из Белоруссии объявила о завершении профессиональной карьеры. Соответствующее заявление спортсменка сделала на специальной пресс-конференции, передает Sport.tut.by.

"Долго думала, но пришло время расставить точки над "i". Пыталась найти компромисс между воспитанием ребенка и профессиональной карьерой. К сожалению, я не нашла оптимального решения для совмещения таких важных сфер жизни. Мое решение обдуманное и нелегкое. Я завершаю свою спортивную карьеру", - сказала 31-летняя спортсменка.

Ранее о завершении карьеры и уходе из спорта объявил и муж Домрачевой - восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле Эйнар Бьерндален, они воспитывают дочь Ксению. В сезоне 2016/17 Дарья вернулась в спорт после рождения ребенка.

Дарья Домрачева - самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр, единственная в истории четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону.

Дарья также одержала 34 победы на этапах Кубка мира, что является вторым результатом в истории женского мирового биатлона. На чемпионатах мира она завоевала семь медалей: два золота, четыре серебра и одну бронзу.