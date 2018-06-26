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Чотириразова олімпійська чемпіонка з біатлону Домрачева завершила кар'єру

НовиниСпорт    26.06.2018 - 10:28

Дар'я є найтитулованішою білоруською спортсменкою

Чотириразова олімпійська чемпіонка з біатлону Дарина Домрачева з Білорусі оголосила про завершення професійної кар'єри. Відповідну заяву спортсменка зробила на спеціальній прес-конференції, передає Sport.tut.by.

"Довго думала, але прийшов час розставити крапки над" i ". Намагалася знайти компроміс між вихованням дитини і професійною кар'єрою. На жаль, я не знайшла оптимального рішення для поєднання таких важливих сфер життя. Моє рішення обдумане і нелегка. Я завершую свою спортивну кар'єру ", - сказала 31-річна спортсменка.

Домрачева одружена з восьмиразовим олімпійським чемпіоном норвежцем Уле Ейнаром Бьерндаленом, вони виховують доньку Ксенію. У сезоні 2016/17 Дарина повернулася в спорт після народження дитини.

Дарина Домрачева - найтитулованіша білоруська спортсменка в історії зимових Олімпійських ігор, єдина в історії чотириразова олімпійська чемпіонка з біатлону, єдина біатлоністка, якій вдалося завоювати золото Ігор в трьох особистих гонках.

Дарина також здобула 34 перемоги на етапах Кубка світу, що є другим результатом в історії жіночого світового біатлону. На чемпіонатах світу вона завоювала сім медалей (2-4-1).

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Теги публікації: Білорусь, Олімпіада, Биатлон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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