В четырех областях уволены начальники главков полиции

Начальники четырех областных Главных управлений Национальной полиции были уволены со своих должностей. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что решение принято руководством Нацполиции согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины. На сегодня уволены руководители главных управлений в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.

"В настоящее время бывшего руководителя Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерия Среду назначили начальником Департамента обеспечения деятельности председателя Национальной полиции Украины", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, бывшего начальника главка полиции в Житомирской области Вячеслава Печененка назначили в центральный аппарат Нацполіції.

"Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях", - отметили в пресс-службе.

Напомним, недавно заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев ушел в отставку.