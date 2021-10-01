Четыре выходных подряд и рабочая суббота: календарь на октябрь

В октябре 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 20 рабочих дней. Выходными будут 11 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
День защитника Украины, 14 октября, в 2021 году выпадает на четверг. В связи с этим рабочий день перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.
Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Однако на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.
Кроме того, в октябре отмечаются такие дни:
1 октября Международный день пожилых людей
2 октября Международный день ненасилия
4 октября Всемирная неделя космоса
4 октября Всемирный день животных
4 октября Всемирный день учителей
5 октября Международный день архитектора
5 октября Международный день врача
6 октября День работников образования
8 октября День юриста
9 октября Всемирный день почты
9 октября День риэлтора
10 октября Всемирный день психического здоровья
10 октября День работников стандартизации и метрологии
10 октября Европейский день борьбы против смертной казни
11 октября День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы
11 октября День художника
12 октября День кадрового работника
14 октября День защитника Украины.
14 октября День Украинского казачества
15 октября Всемирный день сельской женщины
15 октября Международный день белой трости
15 октября Международный день кредитных союзов
16 октября Всемирный день продовольствия
16 октября День анестезиолога
17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
17 октября День работников целлюлозно-бумажной промышленности
18 октября День работников пищевой промышленности
20 октября Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы
23 октября День рекламиста (День работников рекламы)
24 октября Всемирный день информации о развитии
24 октября День Организации Объединенных Наций
24 - 30 октября Неделя разоружения
25 октября День маркетолога
25 октября День автомобилиста и дорожника
28 октября День освобождения Украины от фашистских захватчиков
29 октября День работников службы вневедомственной охраны
31 октября Международный день Черного моря
Отметим, Кабинет Министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. По четыре выходных дня будет на Рождество, на День независимости и на Покрову.