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Четыре выходных подряд и рабочая суббота: календарь на октябрь

Автор: Александр Белоус

В октябре 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 20 рабочих дней. Выходными будут 11 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

День защитника Украины, 14 октября, в 2021 году выпадает на четверг. В связи с этим рабочий день перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.

Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Однако на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.

Кроме того, в октябре отмечаются такие дни:

  • 1 октября Международный день пожилых людей
  • 2 октября Международный день ненасилия
  • 4 октября Всемирная неделя космоса
  • 4 октября Всемирный день животных
  • 4 октября Всемирный день учителей
  • 5 октября Международный день архитектора
  • 5 октября Международный день врача
  • 6 октября День работников образования
  • 8 октября День юриста
  • 9 октября Всемирный день почты
  • 9 октября День риэлтора
  • 10 октября Всемирный день психического здоровья
  • 10 октября День работников стандартизации и метрологии
  • 10 октября Европейский день борьбы против смертной казни
  • 11 октября День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы
  • 11 октября День художника
  • 12 октября День кадрового работника
  • 14 октября День защитника Украины.
  • 14 октября День Украинского казачества
  • 15 октября Всемирный день сельской женщины
  • 15 октября Международный день белой трости
  • 15 октября Международный день кредитных союзов
  • 16 октября Всемирный день продовольствия
  • 16 октября День анестезиолога
  • 17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
  • 17 октября День работников целлюлозно-бумажной промышленности
  • 18 октября День работников пищевой промышленности
  • 20 октября Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы
  • 23 октября День рекламиста (День работников рекламы)
  • 24 октября Всемирный день информации о развитии
  • 24 октября День Организации Объединенных Наций
  • 24 - 30 октября Неделя разоружения
  • 25 октября День маркетолога
  • 25 октября День автомобилиста и дорожника
  • 28 октября День освобождения Украины от фашистских захватчиков
  • 29 октября День работников службы вневедомственной охраны
  • 31 октября Международный день Черного моря

Отметим, Кабинет Министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. По четыре выходных дня будет на Рождество, на День независимости и на Покрову.

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