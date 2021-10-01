Четыре выходных подряд и рабочая суббота: календарь на октябрь

День защитника Украины, 14 октября, в 2021 году выпадает на четверг. В связи с этим рабочий день перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.

Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Однако на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.

Кроме того, в октябре отмечаются такие дни: