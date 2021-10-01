Чотири вихідних поспіль і робоча субота: календар на жовтень

У жовтні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 20 робочих днів. Вихідними будуть 11 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.
День захисника України, 14 жовтня, у 2021 році випадає на четвер. У зв'язку з цим робочий день перенесено з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.
Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня. Однак наступного тижня субота, 23 жовтня, буде робочою.
Крім того, в жовтні відзначаються такі дні:
1 жовтня Міжнародний день літніх людей
2 жовтня Міжнародний день ненасильства
4 жовтня Всесвітній тиждень космосу
4 жовтня Всесвітній день тварин
4 жовтня Всесвітній день вчителів
5 жовтня Міжнародний день архітектора
5 жовтня Міжнародний День лікаря
6 жовтня День працівників освіти
8 жовтня День юриста
9 жовтня Всесвітній День пошти
9 жовтня День ріелтора
10 жовтня Всесвітній день психічного здоров'я
10 жовтня День працівників стандартизації та метрології
10 жовтня Європейський день боротьби проти смертної кари
11 жовтня День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби
11 жовтня День художника
12 жовтня День кадрового працівника
14 жовтня День захисника України.
14 жовтня День Українського козацтва
15 жовтня Всесвітній день сільської жінки
15 жовтня Міжнародний день білої тростини
15 жовтня Міжнародний день кредитних спілок
16 жовтня Всесвітній день продовольства
16 жовтня День анестезіолога
17 жовтня Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
17 жовтня День працівників целюлозно-паперової промисловості
18 жовтня День працівників харчової промисловості
20 жовтня Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози
23 жовтня День рекламіста (День працівників реклами)
24 жовтня Всесвітній День інформації про розвиток
24 жовтня День організації Об'єднаних Націй
24 - 30 жовтня Тиждень роззброєння
25 жовтня День маркетолога
25 жовтня День автомобіліста і дорожника
28 жовтня День визволення України від фашистських загарбників
29 жовтня День працівників служби позавідомчої охорони
31 жовтня Міжнародний день Чорного моря
Відзначити, Кабінет Міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності та на Покрову.