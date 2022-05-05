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Четыре вещи. Шмыгаль рассказал, что нужно Украине для победы в войне с РФ

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 15:53
Четыре вещи. Шмыгаль рассказал, что нужно Украине для победы в войне с РФ Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В условиях войны против Российской Федерации, Украина переживает сверхвысокие убытки в ряде сфер. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что необходимо нашей стране, чтобы одержать победу над оккупантами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Шмыгаля во время конференции.

"Наши убытки - инфраструктурные, экономические, человеческие - сверхвысокие. Более 600 млрд долларов прямых убытков. Более 5 млн украинцев вынуждены искать убежище за рубежом. Более 12 млн украинцев покинули свои дома. Треть украинского бизнеса остановилась" ,- заявил премьер-министр Украины.

Во время выступления в Польше Шмыгаль заявил, сегодня наши воины сражаются "во имя Бога, за нашу и вашу свободу".

Что необходимо Украине для победы над Россией?

Украина нуждается в четырех вещах - оружии, санкциях, финансировании и европейской перспективе:

  • оружие, чтобы защитить Украину и всю Европу от России;
  • санкции, чтобы страна-оккупант не имела возможности и в дальнейшем финансировать войну;
  • финансы для поддержки нашей экономики;
  • европейская интеграция важна для Украины, поскольку это выбор самих украинцев.

"Сегодня конференция доноров, поэтому сосредоточусь на вопросе финансирования. Украина вместе с нашими партнерами по всему миру готовит План восстановления и Фонд восстановления Украины - United24 Recovery",- отметил премьер.

По словам премьера, правительство планирует не просто восстановить все, что было уничтожено Россией, а наоборот - построить новую европейскую страну.

"Начиная от зеленых технологий до европейских стандартов строительства. От агропереработки до самодостаточности в энергетике. От развития ВПК до климатической модернизации. От свободного европейского рынка до новейших современных городских пространств", - отметил Шмыгаль.

Украина, как добавил премьер, начинает восстанавливаться уже сегодня и стремится как можно скорее стать членом Европейского союза.

"Мы понимаем, какие амбициозные цели ставим. И верим, что весь мир нам поможет. Финансово, законодательно, креативно, творчески... Каждый из вас может помочь построить свою частичку Страны Мечты - будущей Украины", - заявил премьер-министр.

Правительство создало Фонд восстановления Украины, к которому могут присоединиться все желающие - люди, корпорации, страны, организации.

"Мы также создаем План восстановления Украины. И предлагаем каждому государству, каждому региону, каждому городу присоединиться", - отметил Шмыгаль.

Правительство, со своей стороны, нарабатывает параметры восстановления каждого сектора.

"Мы вместе определим, какими должны быть украинские города и какой должна быть украинская экономика. Каким технологиям и сферам отдается преимущество, по каким правилам должен работать бизнес, какой Украина видит себя в будущем. Современной, европейской, экологической и развитой", - добавил Шмыгаль.

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