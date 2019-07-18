Четыре украинские теннисистки заявлены в основу US Open

В основной сетке US Open гарантированно сыграют четыре украинки. Как сообщает портал "Большой теннис Украины", в список попали Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова.

По состоянию на рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) от 15 июля в основе американского "мэйджора" гарантированно сыграют 102 теннисистки.

Также организаторы отмечают, что "защищенным рейтингом" в этом году планируют воспользоваться две американские теннисистки: Кэтрин Беллис (44 в рейтинге WTA) и Коко Вандевей (100 WTA).

Матчи в женской сетке последнего в сезоне турнира "Большого шлема" (Grand Slam) пройдут с 26 августа по 7 сентября.

Напомним, 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снегири впервые выиграла юниорский Уимблдон.