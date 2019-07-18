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Чотири українські тенісистки заявлені в основу US Open

Новини » Спорт    18.07.2019 - 11:22
Чотири українські тенісистки заявлені в основу US Open
Фото: тенісний корт US Open (facebook.com/usopentennis)

У список потрапили Світоліна, Ястремська, Цуренко та Козлова

В основній сітці US Open гарантовано зіграють чотири українки. Як повідомляє портал "Великий теніс України", в список потрапили Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Катерина Козлова.

Станом на рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA) від 15 липня в основі американського "Мейджора" гарантовано зіграють 102 тенісистки.

Також організатори зазначають, що "захищеним рейтингом" в цьому році планують скористатися дві американські тенісистки: Кетрін Беллис (44 у рейтингу WTA) і Коко Вандевен (100 WTA).

Матчі в жіночій сітці останнього в сезоні турніру "Великого шолома" (Grand Slam) пройдуть з 26 серпня по 7 вересня.

Нагадаємо, 17-річна українська тенісистка Дарина Снігур вперше виграла юніорський Вімблдон

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