Четыре температурных рекорда: июнь в Киеве вошел в десятку самых теплых в истории

Среднемесячная температура воздуха в июне 2022 года в Киеве составила 21,7 градусов тепла. Это на 2,2 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, в первом месяце лета было зафиксировано четыре температурных рекорда, он стал седьмым самым теплым в столице за 142 года наблюдений.

Холоднее всего в Киеве было 22 июня, когда минимальная температура опустилась до 11,8 градусов тепла, а теплее всего - 29 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до 34,4 градусов тепла, установив таким образом температурный рекорд.

Июнь оказался скупым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 42 мм, или 57% климатической нормы.