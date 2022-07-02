Чотири температурні рекорди: червень у Києві увійшов до десятки найтепліших в історії

Середньомісячна температура повітря у червні 2022 року в Києві дорівнювала 21,7 градусів тепла. Це на 2,2 градусів вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даним кліматологів, у першому місяці літа було зафіксовано чотири температурні рекорди, він став сьомим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень.

Найхолодніше у Києві було 22 червня, коли мінімальна температура опустилась до 11,8 градусів тепла, а найтепліше - 29 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 34,4 градусів тепла, встановивши таким чином температурний рекорд.

Червень виявився скупим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 42 мм, або 57% кліматичної норми.