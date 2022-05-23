Четыре страны призывают ЕС конфисковать российские активы для восстановления Украины

"Значительную часть затрат на восстановление Украины, включая компенсации жертвам российской военной агрессии, должна покрывать Россия", - говорится в письме.

Страны также призывают ЕС начать готовить новые санкции против России.

"В конце концов, если Россия не прекратит военную агрессию против Украины, экономические связи между ЕС и Россией вообще не должны оставаться, гарантируя, что ни один из наших финансовых ресурсов, продуктов или услуг не внесет вклад в военную машину России", - говорится в сообщении.

Четыре страны призывают определить юридические пути использования активов, замороженных ЕС, для покрытия расходов Украины на постоянные усилия противостоять российской агрессии и на послевоенную восстановление страны.

На прошлой неделе Европейская комиссия заявила, что проверит, можно ли арестовать замороженные российские активы для финансирования Украины в соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС. Представители ЕС предупредили, что конфискация активов может быть юридически тяжелой.

"В случаях, когда законные способы конфискации активов не будут определены, его следует использовать как рычаг и отпускать лишь после того, как Россия компенсирует Украине все нанесенные убытки", - говорится в обращении.