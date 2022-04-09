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Четыре страны присоединились к эмбарго на экспорт высоких технологий в Россию

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 02:20
Четыре страны присоединились к эмбарго на экспорт высоких технологий в Россию Фото: Четыре страны присоединились к эмбарго на экспорт высоких технологий в Россию (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн присоединились к группе стран, ограничивающих доступ РФ к высоким технологиям. Такое ограничение должно подорвать способность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Таким образом, число стран, согласовавших свой экспортный контроль из США, достигло 37. В эту группу также входят страны Европейского Союза, Япония, Канада и Великобритания.

"Эффективность экспортного контроля значительно повышается, когда к нам присоединяются преданные международные союзники и партнеры. Чем дальше будет расширяться наша коалиция, тем меньше останется мест, куда Путин и Кремль могут обратиться за помощью", - резюмирует замминистра торговли США Дон Грейвс.

Ранее сообщалось, что Евросоюз одобрил пятый пакет санкций и эмбарго на российский уголь.

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