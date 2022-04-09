ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чотири країни приєдналися до ембарго на експорт високих технологій в Росію

Новость на русском →
Субота 09 квітня 2022 02:20
Чотири країни приєдналися до ембарго на експорт високих технологій в Росію Фото: чотири країни приєдналися до ембарго на експорт високих технологій в Росію (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Швейцарія, Норвегія, Ісландія і Ліхтенштейн приєдналися до групи країн, що обмежують доступ РФ до високих технологій. Таке обмеження має підірвати здатність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Таким чином, число країн, що узгодили свій експортний контроль з США, досягло 37. У цю групу також входять країни Європейського Союзу, Японія, Канада і Великобританія.

"Ефективність експортного контролю значно підвищується, коли до нас приєднуються віддані міжнародні союзники і партнери. Чим далі буде розширюватися наша коаліція, тим менше залишиться місць, куди Путін і Кремль можуть звернутися за допомогою", - резюмує заступник Міністра торгівлі США Дон Грейвс.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз схвалив п'ятий пакет санкцій і ембарго на російське вугілля.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії
NEWS
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну