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Четыре области под угрозой попадания в "красную" зону на этой неделе, - KSE

Автор: Анастасия Рокитна

"Красную" зону карантина могут расширить на этой неделе. Под угрозой попадания в эту зону четыре региона.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз Киевской школы экономики.

"Регионы, которые могут войти даже на этой неделе в красный уровень эпидопасности - Винницкая, Закарпатская, Харьковская и Черкасская области", - сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, в Закарпатской области сейчас превышен уровень занятости коек с кислородом при том, что уровень госпитализации является относительно низким.

"Три других региона имеют больший риск", - уточнил он.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко предупредил, что в "красную" зону может перейти Черкасская область.

Отметим, по состоянию на сегодня в "красной" зоне находятся 17 регионов.

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