Четыре нарушения на Донбассе: ранены двое военных

За сутки, 25 октября, боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Украинский военный подорвался на неизвестном вражеском взрывном устройстве, другой боец - ранен в результате обстрелов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
У Каменки враг стрелял из минометов калибра 82 мм, вблизи Песков - из стрелкового оружия.
В направлении Золотого-4 наемники стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В Луганской области пролетел беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
С начала текущих суток противник единожды нарушил режим прекращения огня.
"На 7:00, 26 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. У Гранитного российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122-мм", - говорится в сообщении.