Чотири порушення на Донбасі: поранено двох військових

За добу, 25 жовтня, бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. Український військовий підірвався на невідомому ворожому вибуховому пристрої, інший боєць - поранений в унаслідок обстрілів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.
Біля Кам'янки ворог стріляв з мінометів калібру 82 мм, поблизу Пісків - зі стрілецької зброї.
У напрямку Золотого-4 найманці стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У Луганській області пролетів безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
З початку поточної доби противник одного разу порушив режим припинення вогню.
"На 7:00, 26 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Біля Гранітного російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122-мм", - йдеться в повідомленні.