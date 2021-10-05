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Четыре нарушения на Донбассе: боевики открывали огонь возле Лебединского и Новотошковского

Автор: Артур Родивилов

В понедельник, 4 октября, на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны противника, потерь среди украинских военных не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Возле Лебединского оккупанты стреляли из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из подствольных гранатометов.

Вблизи Новотошковского враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ.

Кроме того, в Луганской области пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

С начала суток, 5 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что боевики обстреляли из минометов Авлеевку. В результате пострадали жилые дома.

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