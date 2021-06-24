Четыре года тюрьмы: оглашен приговор командиру луганского "Беркута"
Сосновский районный суд города Черкассы огласил приговор командиру луганского "Беркута". Его заочно приговорили к 4 годам лишения свободы.
Ему огласили приговор по делу избиения протестующих и журналистов перед Черкасской ОГА 23-27 января 2014 года.
"Валерия Костенко суд признал виновным по ч. 1 ст. 171 УПК (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 365 УПК (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Государственное обвинение представляла прокурор Елена Якушина", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сам Костенко находится в розыске.
Напомним, Шевченковский суд объявил приговор по делу "беркутовцев" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня за разгон Майдана 30 ноября 2013 года.