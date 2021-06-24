Чотири роки в'язниці: оголошено вирок командиру луганського "Беркута"
Соснівський районний суд міста Черкаси оголосив вирок командиру луганського "Беркута". Його заочно засудили до 4 років позбавлення волі.
Йому оголосили вирок у справі побиття протестувальників і журналістів перед Черкаською ОДА 23-27 січня 2014 року.
"Валерія Костенка Суд визнав винним у ч. 1 ст. 171 КПК (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 365 КПК (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Державне обвинувачення представляла прокурор Олена Якушина", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що сам Костенко перебуває у розшуку.
Нагадаємо, Шевченківський суд оголосив вирок у справі "беркутівців" Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня за розгін Майдану 30 листопада 2013 року.