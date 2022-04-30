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Четыре дня нет движения войск с территории РФ в Украину, - Арестович

Фото: Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович оценил потери войск РФ на Изюмском направлении и отметил длительное отсутствие подкрепления для оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью YouTube-каналу ФЕЙГИН LIVE.

Арестович рассказал о больших потерях России в технике и живой силе. Также советник руководителя Офиса президента отметил отказ оккупантов от введения новых сил.

"Уже четыре дня не видно движения российских войск с территории РФ на территорию Украины. Особенно на направлении главного удара – на Изюм. Обратно валит большое количество битой техники, раненные и убитые. Убитых очень много", – заявил он.

К слову, Вооруженные силы возобновили контроль над рядом деревень под Харьковом.

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ХарьковВС РФОфис президентаАлексей АрестовичВойна России против Украины