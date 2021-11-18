Четыре человека погибли при взрыве на заводе боеприпасов в Румынии

На юге Румынии произошел взрыв на военном заводе. Четыре человека погибли и четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agerpres .

Местные представители здравоохранения заявили, что взорвалась противопехотная мина, когда несколько сотрудников работали над ее обезвреживанием.

Представитель местной службы экстренной помощи Октавиан Фулгер сообщил, что четверо раненых находятся в стабильном состоянии.

По словам Фулгера, по факту инцидента начато расследование.

Предприятие в Бэбене входит в группу Energotech, производит вооружения и боеприпасы, является поставщиком минобороны Румынии и НАТО.

В 2019 году на заводе также происходил взрыв, в результате него погиб 22-летний рабочий.