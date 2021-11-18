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Четыре человека погибли при взрыве на заводе боеприпасов в Румынии

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Бабэн, Четверг 18 ноября 2021 23:25
Четыре человека погибли при взрыве на заводе боеприпасов в Румынии Фото: на оборонном заводе в Румынии произошел взрыв (europafm.ro)
Автор: Артур Родивилов

На юге Румынии произошел взрыв на военном заводе. Четыре человека погибли и четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agerpres.

Местные представители здравоохранения заявили, что взорвалась противопехотная мина, когда несколько сотрудников работали над ее обезвреживанием.

Представитель местной службы экстренной помощи Октавиан Фулгер сообщил, что четверо раненых находятся в стабильном состоянии.

По словам Фулгера, по факту инцидента начато расследование.

Предприятие в Бэбене входит в группу Energotech, производит вооружения и боеприпасы, является поставщиком минобороны Румынии и НАТО.

В 2019 году на заводе также происходил взрыв, в результате него погиб 22-летний рабочий.

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