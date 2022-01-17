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Четвертой дозы вакцины недостаточно для защиты от "Омикрона", - ученые

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Понедельник 17 января 2022 19:13
Четвертой дозы вакцины недостаточно для защиты от "Омикрона", - ученые Фото: четвертой дозы вакцины недостаточно для защиты от "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Израиле провели исследование с прививанием четырех доз вакцин. Достигнутого уровня антител недостаточно для защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Медицинский центр "Шиба" провел второе бустерное прививание Pfizer среди своих 154 сотрудников через две недели и ревакцинацию препаратом Moderna еще у 120 человек через неделю. Согласно исследованию, четвертая прививка вакцины - увеличивает уровень антител, до еще большего, чем третья, впрочем, и этого недостаточно для защиты от "Омикрона".

"К этому времени мы уже знаем, что уровень антител, необходимый для защиты от заражения “Омикроном”, вероятно, слишком высок для вакцины, даже если это хорошая вакцина", - заявил глава Центра Гили Регев-Йохай.

Отметим, что в прошлом месяце в Израиле начали предлагать четвертое прививание или же вторую ревакцинацию лицам из группы высокого риска.

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