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Четвертої дози вакцини недостатньо для захисту від "Омікрону", - вчені

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Понеділок 17 січня 2022 19:13
Четвертої дози вакцини недостатньо для захисту від "Омікрону", - вчені Фото: четвертої дози вакцини недостатньо для захисту від "Омікрону" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Ізраїлі провели дослідження з щепленням чотирьох доз вакцин. Досягнутого рівня антитіл недостатньо для захисту від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Медичний центр "Шиба" провів друге бустерне щеплення Pfizer серед своїх 154 співробітників через два тижні й ревакцинацію препаратом Moderna ще у 120 людей через тиждень. Згідно з дослідженням, четверте щеплення вакцини - збільшує рівень антитіл, до ще більшого, ніж третє, втім й цього недостатньо для захисту від "Омікрону".

"До цього часу ми вже знаємо, що рівень антитіл, необхідний для захисту від зараження “Омікроном”, ймовірно, занадто високий для вакцини, навіть якщо це хороша вакцина", - заявив голова центру Гілі Регєв-Йохай.

Відзначимо, що минулого місяця в Ізраїлі почали пропонувати четверте щеплення або ж другу ревакцинацію особам з групи високого ризику.

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