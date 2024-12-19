Четвертый рекорд подряд: НБУ снова повысил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар четвертый день подряд обновляет исторический максимум, однако рост замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 20 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,9292 гривен за 1 доллар (+0,0244 грн).

Предыдущий максимум был 19 декабря - 41,9048 грн/доллар.

С начала года курс вырос почти на 4 гривны (на 10,4%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,577 гривен за 1 евро (-0,3811 грн).

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На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,93-41,96 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 42,15 гривен.

Прогноз курса

Как отмечают в инвесткомпании ICU, на прошлой неделе спрос на валюту на межбанковском рынке вырос до максимума с конца мая, поэтому и объем интервенций НБУ также оказался самым большим за шесть месяцев.

"Такие действия НБУ демонстрируют, что он не готов позволять быстрое ослабление курса гривны и будет увеличивать интервенции в случае необходимости, чтобы не допустить резких и значительных колебаний курса", - считают аналитики компании.

По их прогнозу, до завершения года НБУ может незначительно поднять курс ориентировочно до 42 грн/доллар, но учитывая прошлую неделю больший рост уже маловероятен.