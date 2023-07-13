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Четвертий енергоблок ЗАЕС планують перевести у стан гарячої зупинки, - МАГАТЕ

Фото: четвертий енергоблок ЗАЕС планують перевести у стан гарячої зупинки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Співробітники Запорізької АЕС готуються найближчим часом перевести четвертий енергоблок зі стану холодної зупинки до гарячої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

У свою чергу, після цього п'ятий енергоблок, який зараз перебуває в режимі гарячої зупинки, буде переведено на холодну зупинку для проведення профілактичних робіт. Інші енергоблоки, як і раніше, залишаються у холодному режимі.

Для підтримки безпеки, у тому числі обробки рідких радіоактивних відходів, станція використовує пару, яку виробляє один з енергоблоків, що перебуває в стані гарячої зупинки.

У МАГАТЕ також зазначили, що на території Запорізької АЕС не було виявлено вибухівку, але експерти отримали доступ не до всіх приміщень.

"Експерти МАГАТЕ протягом останніх днів продовжили інспектувати ЗАЕС і не виявили мін чи вибухівки, але досі очікують доступу до дахів третього та четвертого реакторів, де за доступною інформацією може бути вибухівка", - йдеться у звіті організації.

У МАГАТЕ також зазначили, що дві основні водоймища для охолодження реакторів АЕС мають стабільний рівень води, який знижується всього на 1-2 см на добу через випаровування та використання. Станом на 12 липня електростанція має достатньо води на кілька місяців.

Ситуація на ЗАЕС

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ ЗАЕС знаходиться на окупованій росіянами території.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, росіяни планують влаштувати теракт на ЗАЕС із подальшим викидом радіації. Глава ГУР МО Кирило Буданов додав, що ворог додатково замінував ставок-охолоджувач на станції.

Тим часом інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії ООН заявили про те, що нібито не бачили доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.

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Запорізька АЕСМАГАТЭ