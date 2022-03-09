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Четвертая по величине табачная компания в мире прекращает продажи в России

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Москва, Среда 09 марта 2022 13:25
Четвертая по величине табачная компания в мире прекращает продажи в России Фото: Imperial Brands с 9 марта приостанавливает все операции в России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Британская табачная компания Imperial Brands с 9 марта приостанавливает все операции в России. Компания также закрывает свой завод в Волгограде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Это решение принято в условиях очень сложной обстановки в России в результате международных санкций и последовавших за ними серьезных нарушений", - говорится в сообщении.

Imperial Brands (ранее - Imperial Tobacco Group) - четвертая по величине табачная компания в мире. Производит сигареты марок Davidoff, West, Parker & Simpson, Jade.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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