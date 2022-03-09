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Четверта за величиною тютюнова компанія в світі припиняє продажі в Росії

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Москва, Середа 09 березня 2022 13:25
Четверта за величиною тютюнова компанія в світі припиняє продажі в Росії Фото: Imperial Brands з 9 березня призупиняє всі операції в Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Британська тютюнова компанія Imperial Brands з 9 березня призупиняє всі операції в Росії. Компанія також закриває свій завод у Волгограді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Це рішення прийнято в умовах дуже складної обстановки в Росії в результаті міжнародних санкцій і серйозних порушень, що послідували за ними", - йдеться в повідомленні.

Imperial Brands (раніше - Imperial Tobacco Group) - четверта за величиною тютюнова компанія у світі. Виробляє сигарети марок Davidoff, West, Parker & Simpson, Jade.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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