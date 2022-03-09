Четверта за величиною тютюнова компанія в світі припиняє продажі в Росії

Британська тютюнова компанія Imperial Brands з 9 березня призупиняє всі операції в Росії. Компанія також закриває свій завод у Волгограді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Це рішення прийнято в умовах дуже складної обстановки в Росії в результаті міжнародних санкцій і серйозних порушень, що послідували за ними", - йдеться в повідомленні.

Imperial Brands (раніше - Imperial Tobacco Group) - четверта за величиною тютюнова компанія у світі. Виробляє сигарети марок Davidoff, West, Parker & Simpson, Jade.