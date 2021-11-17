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Четвертая миссия SpaceX: NASA выбрало астронавтов

Автор: Анастасия Рокитна

Компания SpaceX готовится к новой миссии в космос. NASA выбрало астронавтов для этого полета.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу NASA.

NASA назначило Джессику Уоткинс бортинженером будущей миссии космического управления Crew Dragon-4.

В состав экипажа входят астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа) и Роберт Хайнс (пилот), а также астронавтка Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти.

Когда будет полет

Экипаж корабля Crew Dragon-4 отправится к МКС в апреле 2022 года на ракете-носителе SpaceX Falcon-9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. По плану, астронавты проведут на станции 6 месяцев.

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