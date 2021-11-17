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Четверта місія SpaceX: NASA обрало астронавтів

Автор: Анастасія Рокитна

Компанія SpaceX готується до нової місії в космос. NASA обрало астронавтів для цього польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу NASA.

NASA призначило Джесіку Уоткінс бортінженером майбутньої місії космічного управління Crew Dragon-4.

До складу екіпажу також входять астронавти NASA Челл Ліндгрен (командир екіпажу) і Роберт Хайнс (пілот), а також астронавтка Європейського космічного агентства італійка Саманта Крістофоретті.

Коли буде політ

Екіпаж корабля Crew Dragon-4 вирушить до МКС у квітні 2022 року на ракеті-носія SpaceX Falcon-9 зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. За планом, астронавти проведуть на станції 6 місяців.

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