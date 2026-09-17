Четверта атака за місяць: Росія знову обстріляла "Запоріжсталь"

Російські війська вранці 17 вересня знову атакували металургійний комбінат "Запоріжсталь" у Запоріжжі.

По підприємству вдарили двома балістичними ракетами, внаслідок чого зазнали пошкоджень промислові майданчики цехів, інженерні та залізничні мережі.

Загиблих внаслідок атаки немає. Один співробітник підприємства отримав поранення та був доставлений до лікарні.

Працівника врятували з-під завалів

Після оголошення ракетної небезпеки співробітників заздалегідь попередили та направили до захисних споруд. Один із працівників не встиг дістатися до укриття до моменту удару.

Співробітники підприємства разом із рятувальниками деблокували чоловіка, надали йому першу допомогу та передали медикам. Його госпіталізували з осколковими пораненнями та струсом мозку. На підприємстві повідомили, що продовжують слідкувати за його станом.

"Країна-агресор випустила по Запоріжсталі загалом 17 балістичних ракет, починаючи з серпня. Це вже четверта атака за трохи більше місяця - систематичний терор проти української промисловості та людей", - заявив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Він зазначив, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільних та свідомо руйнувати виробництво, яке забезпечує роботою тисячі мешканців Запоріжжя та має значення для української економіки.

За словами Мироненка, повторні атаки на зупинений комбінат спрямовані на те, щоб не дозволити підприємству відновитись та відновити роботу.

Комбінат продовжує розбирати наслідки

Нова атака призвела до серйозних пошкоджень технологічного та допоміжного обладнання, будівель цехів та залізничної інфраструктури. Наразі на території підприємства триває розбір завалів та ліквідація наслідків удару.

"Запоріжсталь" вже неодноразово ставала за мету російських атак. Після удару 11 серпня комбінат повністю зупинив провадження. 27 серпня підприємство знову зазнало обстрілу, а 12 вересня російські війська завдали чергового удару по його виробничих та інфраструктурних об'єктах.