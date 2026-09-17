Четвертая атака за месяц: Россия снова обстреляла "Запорожсталь"

Российские войска утром 17 сентября снова атаковали металлургический комбинат "Запорожсталь" в Запорожье.

По предприятию ударили двумя баллистическими ракетами, в результате чего получили повреждения промышленные площадки цехов, инженерные и железнодорожные сети.

Погибших в результате атаки нет. Один сотрудник предприятия получил ранения и был доставлен в больницу.

Работника спасли из-под завалов

После объявления ракетной опасности сотрудников заранее предупредили и направили в защитные сооружения. Один из работников не успел добраться до укрытия до момента удара.

Сотрудники предприятия вместе со спасателями деблокировали мужчину, оказали ему первую помощь и передали медикам. Его госпитализировали с осколочными ранениями и сотрясением мозга. На предприятии сообщили, что продолжают следить за его состоянием.

"Страна-агрессор выпустила по Запорожстали в общей сложности 17 баллистических ракет, начиная с августа. Это уже четвертая атака за чуть более чем месяц – систематический террор против украинской промышленности и людей", – заявил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Он отметил, что Россия продолжает наносить удары по гражданским и сознательно разрушать производство, которое обеспечивает работой тысячи жителей Запорожья и имеет значение для украинской экономики.

По словам Мироненко, повторные атаки на остановленный комбинат направлены на то, чтобы не позволить предприятию восстановиться и возобновить работу.

Комбинат продолжает разбирать последствия

Новая атака привела к серьезным повреждениям технологического и вспомогательного оборудования, зданий цехов и железнодорожной инфраструктуры. Сейчас на территории предприятия продолжается разбор завалов и ликвидация последствий удара.

"Запорожсталь" уже неоднократно становилась целью российских атак. После удара 11 августа комбинат полностью остановил производство. 27 августа предприятие снова подверглось обстрелу, а 12 сентября российские войска нанесли очередной удар по его производственным и инфраструктурным объектам.