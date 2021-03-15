Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха. История № 33: Патрисия Кас

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа "Человек года"

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №33. Патрисия Каас

Звездная певица c французским шармом

Символ Франции, певица с удивительным голосом и фантастическим обаянием – несравненная Патрисия Каас. Ее сильный, чувственный вокал в сочетании с нежностью и грацией, экспрессией и темпераментом покорили миллионы сердец. Более тридцати лет назад юная француженка триумфально ворвалась в музыкальное пространство с песней Mademoiselle chante le blues ("Мадемуазель поет блюз") и осталась в нем как неповторимая, стильная и динамичная исполнительница, каждая песня которой настоящий мини-спектакль и яркое шоу. За свою певческую карьеру талантливая дива записала много дисков, выпустила не один альбом, но студийные записи – только рабочие моменты в жизни артистки. Больше всего на свете Патрисия любит сцену, ее страсть – это выступления на концертах, перед огромным количеством зрителей, где она искренне и вдохновенно может отдаться музыке.

…2012 год. Самый престижный зал Королевского Альберт Холла в Лондоне заполнен до отказа. За кулисами Патрисия Каас настраивается к выходу на сцену. И хотя она уже признанная мировая звезда и за ее плечами большой творческий опыт, певица волнуется. Ведь сегодня мировая аван-премьера шоу, посвященного легенде французской песни Эдит Пиаф. Новая концертная программа под названием Kaas chante Piaf ("Каас поэт Пиаф") полностью основана на репертуаре великой певицы. Исполнить его иначе, без подражания, не потерять себя и представить на суд изысканной и капризной лондонской публики – задача нелегкая и рискованная. И Патрисия это прекрасно понимает. Но она Каас, дочь шахтера, человека решительного и смелого, силу которому всегда давала земля! Еще несколько секунд – и с очаровательной улыбкой певица уверенно выходит на сцену...

Два часа великолепной музыки и вокала, танцев, страсти, энергетики, что зашкаливает. Оригинальная постановка, интересные видеоинсталляции, изысканные костюмы, а главное сама Патрисия – истинное воплощение свободолюбивого французского духа, жизнелюбия, элегантности и стиля. Зрители в восторге. Привередливые и сдержанные англичане уже не скрывают эмоций, зал срывается овациями и криками "браво"... Наутро лондонская пресса рассыпается эпитетами, описывая впечатления от премьеры новой программы Патрисии Каас, называет ее голос "дымчатым и соблазнительным" (smoky vampy voice). Это еще одна яркая победа в творческой биографии франзузской звезды Патрисии Каас, которую с ее новой программой уже ждут в Карнеги-Холл в Нью-Йорке, культурном центре Сечжон в Сеуле и еще более чем в ста городах мира.

...Жизненный путь известной певицы начинался в маленьком городке Форбак на северо-востоке Франции. Именно здесь, в семье французского гражданина Йозефа Кааса и немки Ирмгард родилась девочка, которую назвали Патрисией. Она была седьмым, последним ребенком в дружной и любящей семье. Пока отец работал на шахте, а мама занималась хозяйством, маленькая Пат росла и познавала мир. В довольно раннем возрасте она увлеклась пением и музыкой, что очень радовало мать: хоть кто-то из ее детей сможет вырваться из бедности. Репертуар школьницы состоял из песен Далиды и Мирей Матье, хитов Лайзы Минелли. Уже в те годы Каас пела своим характерным "хриплым" голосом, который позже будут сравнивать с голосом Эдит Пиаф и Марлен Дитрих. В неполные девять Пат выступала в составе группы Black Flowers ("Черные цветы") на танцплощадках, в местных клубах и на фестивалях. В 13 лет Патрисия подписала контракт с клубом-кабаре Rumpelkammer в немецком городе Саарбрюккен и каждую субботу в течение семи лет выступала там под псевдонимом Pady Pax. Ее гонорары стали основным источником дохода большой семьи. Кроме выступлений в клубах с 16 лет Патрисия начала работать в модельном агентстве города Мец на северо-востоке Франции. Так очень быстро закончилось ее детство.

Однажды, во время выступления в клубе на Патрисию обратил внимание столичный архитектор Бернар Шварц, который случайно зашел на чашку кофе. Пораженный голосом молодой певицы, он пригласил ее в Париж, где впоследствии познакомил с поэтом-песенником Франсуа Бернхеймом (ему предоставили демо-запись песен Пат, которые ему очень понравились). Берхейм убедил своего друга – известного актера Жерара Депардье проспонсировать запись сингла Каас под названием Jalouse ("Ревнивая"). Депардье таким образом, выступил в роли продюсера. Однако песня успеха не имела.

И тем не менее, звездный час был совсем близко. В конце 1987 года французский поэт и композитор Дидье Барбеливьен написал песню под названием Mademoiselle chante le blues ("Мадемуазель поет блюз"), которая в исполнении Патрисии быстро получила популярность, заняв14-е место в хит-параде Франции. Сингл был продан в количестве около четырехсот тысяч копий, что быстро сделало молодую дебютантку известной. В день своего рождения 5 декабря того же года Патрисия Каас с успехом выступила на сцене парижской Олимпии – самого престижного зала Франции будут. Ее альбом под таким же названием вышел в январе 1988-го. Он стал золотым, а через некоторое время и платиновым – во Франции, Бельгии и Швейцарии. Три миллионы дисков разлетелись по миру. Популярность Каас растет, ее приглашают в парижские залы, в стенах которых выступали звезды эстрады, легенды французского шансона. В октябре этого же года Патрисия получила свои первые награды: Victoires de la Musique в категории "Лучший женский дебют года", а также премии SACEM и Radio-France (RFI). 12 января 1990 началось ее первое турне, названное впоследствии Carnets de scene ("Сценический дневник"), которое продолжилось 16 месяцев в 12-ти странах мира. Она дает 196 концертов для 750 000 зрителей. Певческий марафон Каас получает признание: она становится обладательницей Golden Europa, одной из самых престижных музыкальных наград Германии.

В апреле 1990 года вышел второй альбом певицы Scеne de vie ("Сцена жизни"). Этот альбом повторил успех Mademoiselle chante le blues. Во время гастролей с Scе ne de vie, певица дала 210 концертов перед 650 000 зрителей в 13 странах. В 1991 году Каас получила еще две престижные международные награды – World Music Awards и Bambi. В конкурсе на звание "Лучшая международная певица", в котором она участвовала с Уитни Хьюстон, Мадонной, Шер и Тиной Тернер, француженка получает "бронзовый" приз.

Концертные туры исполнительницы охватывают все больше стран, ее слава набирает обороты. Одной из первых она отправляется на гастроли во Вьетнам после окончания там кровопролитной войны. Тур охватывает почти всю Азию, включая Корею, Таиланд и Камбоджу. В ходе этого тура Каас дала концерт с целью сбора средств для жертв аварии на Чернобыльской АЭС перед 30 тысячами зрителей.

Выходят новые альбомы, миллионы поклонников аплодируют Каас на ее концертах на родине и во время гастролей по миру. Певица занимает третье место в конкурсе "Марианна", на котором признается не только лучшей певицей Франции, но и самой привлекательной среди них. Позже она выступает с известнейшим Пласидо Доминго и знаменитым тенором Алехандро Фернандесом. В 2008 году выходит альбом Kabaret ("Кабаре"). Во время одноименного концертного шоу певица демонстрирует стильные наряды от Ив Сен-Лорана, Гуччи, Пако Рабан и Тьери Мюглера, которые делают образ французской артистки еще больше соблазнительным и полным шарма. Стильная, изящная, яркая, Патрисия купается в лучах славы. Она поет, играет, танцует, выдерживая огромные нагрузки: из-за плотного графика ей иногда приходится давать пять концертов в неделю...

Результатом новых творческих экспериментов и поисков стал новый альбом и концертная программа "Каас поет Пиаф", которая с огромным успехом прошла в 2012 году в Европе, США, Японии и Канаде. Прекрасную возможность послушать вживую мировую знаменитость имели также и украинские слушатели в Киевской национальной опере.

Всего певица, стиль которой можно охарактеризовать как поп-музыку с элементами джаза, выпустила десять альбомов, а с момента выхода в 1988 году ее дебютного сборника "Мадемуазель поет блюз" во всем мире было продано более 17000000 записей ее выступлений. В ноябре 2016 вышел ее десятый студийный альбом. Диск получил название Patricia Kaas. Этому альбому и тридцатилетию музыкальной деятельности певица посвятила большой тур.

В 2012 году мировая звезда Патрисия Каас получила международную премию "За возрождение культурных контактов и духовное сближение народов" общенациональной программы "Человек года". К радости многочисленных поклонников ее таланта певица нашла возможность на несколько дней прилететь в Киев, чтобы получить награду лично. Накануне торжественной церемонии вручения премии она дала пресс-конференцию в гостинице "Fairmont Grand Hotel" для ведущих украинских СМИ, поделившись с журналистами впечатлениями от украинской столицы, излучая позитив и хорошее настроение. А на следующий день, очаровательная улыбка французской дивы блистала на красной дорожке славы и признания в национальном Дворце "Украина". На главной сцене страны почетную статуэтку "Прометей-престиж" звездной певице вручил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Также Патрисия исполнила хит Il me dit que je suis belle ("Он мне говорит, что я красивая"), подарив присутствовавшим на торжественной церемонии вручения премии незабываемые впечатления и эмоции.

...Самый узнаваемый голос Франции, певица с уникальным голосом, икона стиля – чувственная, элегантная, эффектная и непредсказуемая Патрисия Каас. Женщина редкого таланта, покорившая мир своим искусством и французским шармом. Даже истинный эксперт по женскому обаянию – господин Ален Делон попал под чары этой загадочной красавицы. Покоренный экспрессией и артистизмом, он подарил ей море шикарных роз, называл ее "жемчужиной французской эстрады", "яркой звездой Парижа", признавал необычной и особенной. Что ж, с этим авторитетным мнением вряд ли будет спорить тот, кому выпадет счастливая возможность попасть на концерт легендарной Патрисии. Ведь для песенных шедевров времени не существует.

Мир меняется. А красота музыки и таланта – остаются.

Мерси, мадам! Брависсимо, несравненная Пат!

24 марта 2012 во время торжественной церемонии вручения премии "Человек года-2011" выдающаяся французская певица Патрисия Каас стала обладателем престижной международной премии "За возрождение культурных контактов и духовное сближение народов".

Генеральная дирекция общенациональной

программы "Человек года"