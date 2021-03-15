Чверть століття з "Людиною року". Літопис сучасного успіху. Історія №33: Патрісія Каас

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма "Людина року"

Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет. Шанована і відома не тільки в Україні, а й за її межами, "Людина року" активно впливає на процеси формування та становлення вітчизняної еліти, сприяє подальшому соціально-економічному розвитку держави, відродженню духовних цінностей, служить благородній справі консолідації прогресивних сил суспільства.

Щорічно, завдяки цьому унікальному проекту, ми маємо чудову можливість вшанувати найкращих, віддячити за їхню самовідданість, мужність, творчий пошук та невтомну працю. А ще – зарядитися, надихнутися цією дивовижною енергією успіху, відчути гордість за свою країну і її найкращих, найдостойніших представників.

За 25 років існування програми, історії здобутків і перемог наших видатних співвітчизників стали своєрідним літописом національного відродження і прогресу України в усіх напрямках суспільно-політичного, економічного й духовного життя.

Тож з нагоди почесного 25-го ювілею, ми хочемо разом з вами згадати найвідоміших, знакових, уславлених співвітчизників, які в різні роки отримували почесний титул "Людина року".

Імена цих людей спалахували на небосхилі української держави, як зірки.

Це люди-Прометеї, люди-легенди, чий внесок у становлення і розвиток країни важко переоцінити.

Історія № 33. Патрісія Каас

Зіркова співачка французького шарму

Символ Франції, співачка з дивовижним голосом і фантастичним шармом – незрівнянна Патрісія Каас. Її сильний, чуттєвий вокал в поєднанні із ніжністю і грацією, експресією і темпераментом підкорили мільйони сердець, її емоційність і зворушливість захоплює і зачаровує, надихає і вражає. Більше тридцяти років тому юна француженка тріумфально увірвалася на музичний простір з піснею Mademoiselle chante le blues ("Мадемуазель співає блюз") і залишилась у ньому як неповторна, стильна і динамічна виконавиця, кожна пісня якої – це справжній міні-спектакль і яскраве шоу. За свою співочу кар’єру талановита діва записала багато дисків, випустила не один альбом, але студійні записи – тільки робочі моменти в житті артистки. Більш за все на світі Патрісія любить сцену, її пристрасть – це виступи на концертах, перед величезною кількістю глядачів, де вона щиро і натхненно може віддатися музиці.

…2012 рік. Найпрестижніший зал Королевського Альберт Холлу в Лондоні заповнений вщерть. За лаштунками Патрісія Каас готується до виходу на сцену. І хоча вона вже визнана світова зірка і за її плечима великий творчий досвід, співачка хвилюється. Адже сьогодні світова аван-прем’єра шоу, присвяченого легенді французької пісні Едіт Піаф. Нова концертна програма під назвою Kaas chante Piaf ("Каас поет Пиаф") повністю створена на основі репертуару великої співачки. Виконати його інакше, без наслідування, не загубити себе і представити на суд вишуканої і примхливої лондонської публіки – задача нелегка й ризикована. І Патрісія це чудово розуміє. Але ж вона Каас, донька шахтаря, людини рішучої і сміливої, силу якому завжди давала земля! Ще декілька секунд – і з чарівною посмішкою співачка впевнено виходить на сцену…

Дві години чудової музики і вокалу, танців, пристрасті, енергетики, що зашкалює. Оригінальна постановка, цікаві відеоінсталяції, вишукані костюми, а головне сама Патрісія – справжнє втілення волелюбного французького духу, життєлюбства, елегантності та стилю. Глядачі у захваті. Вибагливі стримані англійці вже не приховують емоцій, зал зривається оваціями і криками "браво"… На ранок лондонська преса розсипається епітетами, описуючи враження від прем’єри нової програми Патрісії Каас, називає її голос "димчастим і спокусливим" (smoky vampy voice). Це ще одна яскрава перемога у творчій біографії франзузької зірки Патрісії Каас, яку з її новою програмою вже чекають в Карнегі-Холл у Нью-Йорку, культурному центрі Сечжон в Сеулі і ще в більш ніж ста містах світу.

…Життєвий шлях відомої співачки починався в маленькому містечку Форбак на північному сході Франції. Саме тут, у родині французького громадянина Йозефа Кааса і німкені Ірмгард народилася дівчинка, яку назвали Патрісією. Вона була сьомою, останньою дитиною в дружній і люблячій сім’ї. Поки батько працював на шахті, а мама займалась господарством, маленька Пат росла і пізнавала світ. У досить ранньому віці вона захопилася співом і музикою, що дуже тішило матір: хоч хтось з її дітей зможе вирватися із бідності. Репертуар школярки складався з пісень Даліди і Мірей Матьє, хітів Лайзи Мінеллі. Вже в ті роки Каас співала своїм характерним "хриплим" голосом, який пізніше будуть порівнювати з голосом Эдіт Піаф та Марлен Дітріх. У неповні дев’ять Пат виступала у складі гурту Black Flowers ("Чорні квіти") на танцмайданчиках, в місцевих клубах і на фестивалях. У 13 років Патрісія підписала контракт з клубом-кабаре Rumpelkammer в німецькому місті Саарбрюкен і щосуботи протягом семи років виступала там під псевдонімом Pady Pax. Її гонорари стали основним джерелом доходу великої родини. Крім виступів у клубах, з 16 років Патрісія почала працювати в модельному агентстві міста Мец на північному сході Франції. Так дуже швидко закінчилося її дитинство.

Одного разу, під час виступу в клубі на Патрісію звернув увагу столичний архітектор Бернар Шварц, що випадково завітав на чашку кави. Вражений голосом молодої співачки, він запросив її в Париж, де згодом познайомив з поетом-піснярем Франсуа Бернхеймом (йому надали демо-запис пісень Пат, які йому дуже сподобалися). Берхейм переконав свого друга – відомого актора Жерара Депардьє проспонсорувати запис синглу Каас під назвою Jalouse ("Ревнива"). Депардьє таким чином виступив у ролі продюсера. Проте пісня успіху не мала.

Та зоряний час був зовсім близько. В кінці 1987 року французький поет і композитор Дідьє Барбелівьєн написав пісню під назвою Mademoiselle chante le blues ("Мадемуазель співає блюз"), яка у виконанні Патрісії швидко здобула популярність, посівши 14-е місце в хіт-параді Франції. Сингл був проданий в кількості близько чотирьохсот тисяч копій, що швидко зробило молоду дебютантку відомою. У день свого народження 5 грудня того ж року Патрісія Каас з успіхом виступила на сцені паризької Олімпії – найпрестижнішого залу Франціі. Її альбом під такою ж назвою вийшов в січні 1988-го. Він став золотим, а через деякий час і платиновим у Франції, Бельгії і Швейцарії. Три мільйони дисків розлетілися по світу, засвідчивши визнання обдарованої виконавиці. Популярність Каас зростає, її запрошують в паризькі зали, в стінах яких виступали зірки естради, легенди французького шансону. У жовтні цього ж року Патрісія отримала свої перші нагороди: Victoires de la Musique в категорії "Кращий жіночий дебют року", а також премії SACEM і Radio-France (RFI). 12 січня 1990 року почалося її перше турне, назване згодом Carnets de scene ("Сценічний щоденник"), яке продовжилося 16 місяців в 12-ти країнах світу. Вона дає 196 концертів для 750 000 глядачів. Співочий марафон Каас отримує визнання: вона стає володаркою Golden Europa, однієї з найвизначніших музичних нагород Німеччини.

У квітні 1990 року вийшов другий альбом співачки Scеne de vie ("Сцена життя"). Цей альбом повторив успіх Mademoiselle chante le blues. Під час гастролей з Scе ne de vie, співачка дала 210 концертів перед 650 000 глядачів у 13 країнах. В 1991 році Каас отримала ще дві престижні міжнародні нагороди — World Music Awards і Bambi. У конкурсі на звання "Краща міжнародна співачка", в якому вона брала участь з Уїтні Х'юстон, Мадонною, Шер і Тіною Тернер, француженка отримує "бронзовий" приз.

Концертні тури виконавиці охоплюють все більше країн, її слава набирає обертів. Першою з співачок вона відправляється на гастролі до В'єтнаму після закінчення там кровопролитної війни. Тур охоплює майже всю Азію, включаючи Корею, Таїланд і Камбоджу. В ході цього туру Каас дала концерт з метою збору коштів для жертв аварії на Чорнобильській АЕС перед 30 тисячами глядачів.

Виходять нові альбоми, мільйони шанувальників аплодують Каас на її концертах на батьківщині та під час гастролей по світу. Співачка займає третє місце в конкурсі "Маріанна", на якому визнається не тільки найкращою співачкою Франції, але і найпривабливішою серед них. Пізніше вона виступає з видатним Пласідо Домінго і знаменитим тенором Алехандро Фернандесом. У 2008 році виходить альбом Kabaret ("Кабаре"). Під час однойменного концертного шоу співачка демонструє стильні вбрання від Ів Сен-Лорана, Гуччі, Пако Рабана і Тьєрі Мюглера, що надають французькій артистці ще більше спокусливості та шарму. Стильна, витончена, яскрава, Патрісія купається в променях слави. Вона співає, грає, танцює, витримуючи шалені навантаження: через щільний графік їй іноді доводиться давати п’ять концертів на тиждень…

Результатом нових творчих експериментів і пошуків став новий альбом і концертна програма "Каас співає Піаф", яка з величезним успіхом пройшла у 2012-му році в Європі, США, Японії і Канаді. Чудову можливість послухати наживо світову знаменитість мали також і українські слухачі в Київській національній опері.

Загалом співачка, стиль якої можна характеризувати як поп-музику з елементами джазу, випустила десять альбомів, а з моменту виходу в 1988 році її дебютної збірки "Мадемуазель співає блюз" в усьому світі було продано більш ніж 17 мільйонів записів її виступів. У листопаді 2016 року вийшов її десятий студійний альбом. Диск отримав назву Patricia Kaas. Цьому альбому і тридцятиліттю музичної діяльності співачка присвятила великий тур.

В 2012 році світова зірка Патрісія Каас отримала міжнародну премію "За відродження культурних контактів і духовне зближення народів" загальнонаціональної програми "Людина року". На радість чисельних шанувальників її таланту співачка знайшла можливість на декілька днів прилетіти до Києва, аби отримати нагороду особисто. Напередодні урочистої церемонії вручення премії вона дала пресс-конференцію в готелi "Fairmont Grand Hotel" для провідних українських ЗМІ, поділившись з журналістами враженнями від української столиці, випромінюючи позитив і гарний настрій. А наступного дня, чарівна посмішка французької діви сяяла на червоній доріжці слави і визнання у національному Палаці "Україна". На головній сцені країни почесну статуетку "Прометей-престиж" зірковій співачці вручив перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Також Патрісія виконала хіт Il me dit que je suis belle ("Він мені каже, що я красива"), подарувавши присутнім на урочистій церемонії вручення премії незабутні враження та емоції.

…Найяскравіший голос Франції, унікальна виконавиця, ікона стилю – чуттєва, елегантна, ефектна і непередбачувана Патрісія Каас. Жінка рідкісного таланту, що підкорила світ своїм мистецтвом і французьким шармом. Навіть справжній експерт жіночої вроди – пан Ален Делон потрапив під чари цієї загадкової красуні. Підкорений експресією і артистизмом, він подарував їй море шикарних троянд, називав її "перлиною французької естради", "яскравою зіркою Парижа", визнавав незвичайною і особливою. Що ж, з цією авторитетною думкою навряд чи буде сперечатися той, кому випаде щаслива нагода потрапити на концерт легендарної Патрісії. Адже для пісенних шедеврів часу не існує.

Світ змінюється. А краса музики і таланту – залишаються.

Мерсі, мадам! Бравіссімо, незрівнянна Пат!

24 березня 2012 року під час урочистої церемонії вручення премії "Людина року-2011" видатна французька співачка Патрісія Каас стала володарем престижної Спеціальної міжнародної премії "За відродження культурних контактів і духовне зближення народів".

Генеральна дирекція загальнонаціональної

програми "Людина року"