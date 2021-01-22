Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха. История № 27: Братья Валерий и Константин Меладзе

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа "Человек года"

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №27. Валерий и Константин Меладзе

Братья Меладзе: непревзойденный тандем

Уникальный творческий тандем братьев Валерия и Константина Меладзе уже много лет дарит поклонникам встречу с настоящими жемчужинами эстрадного искусства. На их счету – множество замечательных хитов, которые десятилетиями не теряют популярности и актуальности. Неповторимая экспрессивная манера пения и чувственный тембр голоса Валерия, который исполняет мелодичные, красивые, стильные песни на музыку и слова Константина, знают и любят миллионы слушателей во всем мире.

...Родились братья в курортном городке Батуми в Грузии. Первые нотные азы и Валерий, и старший на два года Константин, начали постигать в музыкальной школе, обучаясь игре на фортепиано и скрипке. По окончании средней школы Константин поступил в Николаевский кораблестроительный институт (Украина), а через год к нему присоединился и младший брат. Поскольку родители братьев Меладзе были инженерами, такая же перспектива ожидала и их сыновей. Но судьба распорядилась иначе. Еще на втором курсе Валерий стал участником студенческого группы "Апрель", в котором уже год играл на клавишных инструментах Константин. В обязанности Меладзе-младшего входила работа со светом и звуком. Но все изменил случай. Как-то Валерий начал подпевать, настраивая устройство, создающее музыкальные эффекты. Участники группы были поражены необычным тембром его голоса и предложили стать бэк-вокалистом. Так началась вокальная карьера Валерия Меладзе.

И Валерий, и Константин были участниками николаевской самодеятельной группы "Апрель" до 1989 года. Теперь уже аспирант кораблестроительного института, Валерий Меладзе в основном исполнял партии бэк-вокала, а его брат был автором песен и клавишником. В конце этого же года талантливых братьев приглашают в группу "Диалог", который работал в арт-рок стилистике. Киму Брейтбургу, лидеру команды, нравилось, что голос Валерия был похож на голос Джона Андерсона из модной в то время группы "Yes". Важной вехой в деятельности коллектива стала запись альбома "Осенний крик ястреба", который издали в Германии. С этого момента Валерий начинает главное внимание уделять музыке, принимает участие в нескольких певческих конкурсах. Слова, музыка и аранжировки песен Валерия, как и раньше, остаются за Константином.

Первым хитом в сольной карьере Валерия Меладзе стала лирическая композиция "Не тревожь мне душу, скрипка", благодаря которой певца назвали "Открытием 1994". Но настоящим взлетом в карьере стало участие братьев Меладзе в суперпопулярных "Рождественских встречах" примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Надо отметить, что Алла Борисовна сумела услышать среди многих записей, которые ей тогда часто передавали разные продюсеры, запись неповторимого голоса Валерия Меладзе. Оценила опытная певица также и оригинальность и особую красоту песен, которые он исполнял. Поэтому приглашение в Москву на известную программу было не случайным, а во время записи номера Валерия примадонна с интересом присматривалась к новичку. Хотя Меладзе-младшего трясло от страха, он сумел преодолеть смущение и прекрасно исполнил песню "Лимбо". Константин с волнением наблюдал за выступлением брата: "Я стоял у стенки и видел, как танцуют под мою песню все российские звезды. И почувствовал, что рейхстаг взят". Песня "Лимбо" быстро стала всероссийским хитом, а после выхода альбома "Сэра" Валерий был назван лучшим вокалистом России.

Что же так нравилось слушателям в песнях Валерия, чем вообще отличалось творчество братьев Меладзе от эстрадного наполнения тех лет? Ответ есть: романтизм, глубина текстов, обращение к общечеловеческим ценностям, искренность и эмоциональность исполнения. Эти составляющие были как глотком свежего воздуха в музыке 90-х, которая в большей части состояла из шансона и песен, в которых не хватало смысла и часто прославлялись "темные" стороны жизни. По словам Валерия, ему, как и Константину, хотелось показать, что в жизни всегда есть место для любви, дружбы, а отношения людей могут строиться на взаимном уважении. "Мы ничего не придумывали, мы просто говорили, что чувствовали", – звспоминает Валерий Шотаевич. Свой стиль он охарактеризовал как "новую романтику", а успех альбома "Сэра" связывал с подсознательной тягой людей ко всему чистому и светлому.

В течение полугода молодой певец давал концерты, рекламируя свой альбом по крупнейшим городам России, хотя его песни уже начали свое триумфальное шествие на музыкальный Олимп. Свидетельством популярности, которая стремительно набирала обороты, стал второй альбом - "Последний романтик". В марте 1997 года два сольных концерта Валерия с аншлагом проходят в московском спорткомплексе "Олимпийский". В него вошли такие хиты как "Актриса", "Как ты красива сегодня", "Девушки из высшего общества", "Вера" и другие. Всего с 1996 по 2008 год Валерий выпустил пять студийных альбомов и около тридцати видеоклипов.

Константин Меладзе, автор всех песен, которые исполнял младший брат, 17 раз становился лауреатом премии престижного телевизионного ежегодного фестиваля "Песня года". Валерий в свою очередь был многократно удостоен премий "Овация", "Золотой граммофон", "MTV Russia Music Awards", "Муз-ТВ" и других, а в 2006 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.

О том, что настоящее искусство не нуждается в переводе и способно затронуть душевные струны людей на любом континенте, доказал триумфальный тур Валерия Меладзе по Америке в 2002 году. Харизматичного, чувственного, эмоционально выразительного исполнителя настолько тепло приняли в США, что даже пришлось дать несколько незапланированных концертов.

Отдельной страницей в творчестве братьев Меладзе стало создание легендарной группы "ВИА Гра". По словам Константина, его главная идея была проста:"чтобы красивые женщины пели красивые песни". Успех этого проекта, который воплощался в Киеве в партнерстве с продюсером Дмитрием Костюком, превзошел все ожидания. Наиболее популярными и яркими хитами, как всегда, авторства Константина, стали "Притяженья больше нет", "Океан и три реки", "Не оставляй меня, любимый!", "Се ля ви", "Я не могу без тебя", "Текила-любовь" и другие. Вместе с женской группой выступал и снимался в непревзойденных клипах также и Валерий Меладзе. В первом составе коллектива были Алена Винницкая и Надежда Мейхер-Грановская, позже в него вошли Вера Брежнева, Светлана Лобода, Алина Джанабаева, Санта Димопулос и другие исполнительницы. За всю историю существования группы его состав менялся много раз, популярным он остается и сегодня. С успехом Константин Меладзе продюсировал и другие проекты - "Инь-Янь", "БиС", "М-Band".

Кроме карьеры продюсера и композитора, Константин Шотаевич часто принимает участие в известных и популярных телепроектах в Украине, таких как "Фабрика звезд", "Украина слезам не верит", "Голос страны" для взрослых и детей. На украинском телевидении он также выступал в качестве члена жюри национального конкурса перед Евровидением. Кстати, Константин Меладзе стал первым, кто предсказал победу на международном конкурсе самобытной и яркой исполнительнице Джамале.

Мелодичные, содержательные, "фирменные" песни Константина Меладзе включали в свой репертуар не только Валерий Меладзе, но и такие звезды, как София Ротару, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Верка Сердючка, Ани Лорак, Валерия, Таисия Повалий, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Анастасия Приходько и многие другие артисты.

Не только песенными композициями прославился Константин Меладзе. Он является автором и музыкальным продюсером интересных и популярных мюзиклов – "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Кино- и телезрителям запомнились также замечательные саундтреки к фильмам "Стиляги", "Любовь и млечный путь", "Елки (2018)". Настоящим песенным шедевром, вошедшим в репертуар Аллы Пугачевой и других известных звезд, стала песня "Опять метель..." из кинофильма "Ирония судьбы. Продолжение". Быстро обрели популярность песни Константина Меладзе – "Оттепель" к одноименному телесериалу и "Нет для любви преград".

Творчество братьев Меладзе, как хорошее грузинское вино, выдержало испытание временем, доказав, что песни о настоящих жизненных ценностях -любви, дружбе, взаимоподдержке – всегда найдут отклик в сердцах людей и всегда будут актуальны. Как написал Константин Меладзе в песне "Близкие люди":

Если выбрать телом, все, о чем сказать мы хотели:

Стать единым целым, не делясь на черных и белых;

И в толпе прохожих взять бы и обнять человека.

Мы ведь все похожи. Для любви не видим запретов.

... Это же не сложно - взять и полюбить чью-то душу;

Мы ведь так похожи. Мы любим: нараспашку, наружу.

Все мы, по сути, как ни крути -

Близкие люди, близкие люди я и ты!

...Уже много лет яркими гранями сияет тандем братьев Меладзе – двух неповторимых творческих личностей, талантливых творцов, которые всю свою жизнь посвятили музыке. Они создали невероятное количество песенных шлягеров, которые имеют собственный стиль и не стареют со временем. Разным по характеру и темпераменту, братьям всегда интересно работать вместе, они удивительно дополняют и вдохновляют друг друга. Как сказал в одном из интервью Валерий: "Вижу Божье провидение в том, что в брате есть та важная составляющая, которой нет во мне". Конечно, такое плодотворное творческое содружество – уникальное явление не только в украинском и российском, но и мировом шоу-бизнесе.

В 2012 году Константину Меладзе было присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Украины".

22 марта 2008 года Валерий и Константин Меладзе на торжественной церемонии вручения премии "Человек года-2007" стали обладателями почетной Международной премии в области культуры и искусства.

Генеральная дирекция общенациональной

программы "Человек года"