Чверть століття з "Людиною року". Літопис сучасного успіху. Історія №27: Брати Валерій і Костянтин Меладзе

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма "Людина року"

Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет. Шанована і відома не тільки в Україні, а й за її межами, "Людина року" активно впливає на процеси формування та становлення вітчизняної еліти, сприяє подальшому соціально-економічному розвитку держави, відродженню духовних цінностей, служить благородній справі консолідації прогресивних сил суспільства.

Щорічно, завдяки цьому унікальному проекту, ми маємо чудову можливість вшанувати найкращих, віддячити за їхню самовідданість, мужність, творчий пошук та невтомну працю. А ще – зарядитися, надихнутися цією дивовижною енергією успіху, відчути гордість за свою країну і її найкращих, найдостойніших представників.

За 25 років існування програми, історії здобутків і перемог наших видатних співвітчизників стали своєрідним літописом національного відродження і прогресу України в усіх напрямках суспільно-політичного, економічного й духовного життя.

Тож з нагоди почесного 25-го ювілею, ми хочемо разом з вами згадати найвідоміших, знакових, уславлених співвітчизників, які в різні роки отримували почесний титул "Людина року".

Імена цих людей спалахували на небосхилі української держави, як зірки.

Це люди-Прометеї, люди-легенди, чий внесок у становлення і розвиток країни важко переоцінити.

Історія № 27. Валерій і Костянтин Меладзе

Брати Меладзе: неперевершений тандем

Унікальний творчий тандем братів Костянтина і Валерія Меладзе вже багато років дарує шанувальникам зустріч із справжніми перлинами естрадного мистецтва. На їх рахунку – величезна кількість чудових хітів, які десятиліттями не втрачають популярності і актуальності. Неповторна експресивна манера співу і чуттєвий тембр голосу Валерія, який виконує мелодійні, красиві, стильні пісні на музику і слова Костянтина, знають і люблять мільйони слухачів в усьому світі.

…Народилися брати в курортному містечку Батумі в Грузії. Перші нотні ази і Валерій, і старший від нього на два роки Костянтин, почали осягати в музичній школі, навчаючись грі на фортепіано та скрипці. По закінченню середньої школи Костянтин вступив до Миколаївського суднобудівного інституту (Україна), а через рік до нього приєднався і молодший брат. Оскільки батьки братів Меладзе були інженерами, така ж перспектива очікувала і їхніх синів. Але доля розпорядилася інакше. Ще на другому курсі Валерій став учасником студентського гурту "Апрель", в якому вже рік грав на клавішних інструментах Костянтин. В обов’язки Меладзе-молодшого входила робота зі світлом та звуком. Але все змінив випадок. Якось Валерій почав підспівувати, настроюючи пристрій, що створював музичні ефекти. Учасники гурту були вражені незвичайним тембром його голосу і запропонували стати бек-вокалістом. Так почалася вокальна кар’єра Валерія Меладзе.

І Валерій, і Костянтин були учасниками миколаївського самодіяльного гурту "Апрель" до 1989 року. Тепер вже аспірант суднобудівного інституту, Валерій Меладзе в основному виконував партії бек-вокала, а його брат був автором пісень і клавішником. Наприкінці цього ж року талановитих братів запрошують в гурт "Діалог", який працював в арт-рок стилістиці. Кіму Брейтбургу, лідеру команди, подобалося, що голос Валерія був подібним до голосу Джона Андерсона з модного на той час гурту «Yes». Вагомою віхою у діяльності колективу став запис альбома "Осенний крик ястреба", який видали в Німеччині. З цього моменту Валерій починає головну увагу приділяти музиці, приймає участь у декількох співочих конкурсах. Слова, музику і аранжування пісень Валерія, як і раніше, з успіхом продовжує робити Константин.

Першим хітом в сольній кар’єрі Валерія Меладзе стала лірична композиція "Не тревожь мне душу, скрипка", завдяки якій співака назвали "Відкриттям 1994 року". Але справжнім злетом у кар’єрі стала участь братів Меладзе у суперпопулярних "Різдвяних зустрічах" примадонни російської естради Алли Пугачової. Треба відзначити, що Алла Борисівна зуміла почути серед багатьох записів, які їй тоді часто передавали різні продюсери, запис чудового голосу Валерія Меладзе. Оцінила досвідчена співачка також і оригінальність та особливу красоту пісень, які він виконував. Тож запрошення в Москву на відому програму було не випадковим, а під час запису номера Валерія примадонна з цікавістю придивлялася до новачка. Хоча Меладзе-молодшого трусило від страху, він зумів подолати збентеження і чудово виконав пісню "Лімбо". Костянтин з хвилюванням спостерігав за виступом брата: "Я стояв у стінки і бачив, як танцюють під мою пісню всі російські зірки. І відчув, що рейхстаг взят". Пісня "Лімбо" швидко стала всеросійським хітом, а після виходу альбому "Сэра" Валерій був названий кращим вокалістом Росії.

Що ж так подобалось слухачам у піснях Валерія, чим взагалі відрізнялась творчість братів Меладзе від естрадного наповнення тих років? Відповідь є: романтизм, глибина текстів, звертання до загальнолюдських цінностей, щирість та емоційність виконання. Ці складові були наче ковтком свіжого повітря в музиці 90-х, яка в більшій частині складалася з шансона та пісень, в яких бракувало смислу і часто прославлялися "темні" сторони життя. За словами Валерія, йому, як і Костянтину, хотілося показати, що в житті завжди є місце для любові, дружби, а відносини людей можуть будуватисяся на взаємній повазі. "Ми нічого не вигадували, ми просто говорили те, що відчували", - говорив Валерій Шотайович. Свій стиль він характеризував як "нову романтику", а успіх альбому "Сэра" пов’язував з підсвідомим тяжінням людей до всього доброго та світлого.

Протягом півріччя молодий співак давав концерти, рекламуючи свій альбом по найбільших містах Росії, хоча його пісні вже розпочали свою тріумфальну ходу до музичного Олімпу. Свідоцтвом популярності, яка стрімко набирала обертів, став другий альбом – "Последний романтик". В березні 1997 року два сольних концерта Валерія з аншлагом проходять в московському спорткомплексі "Олімпійський". В нього ввійшли такі хіти як "Актриса", "Как ты красива сегодня", "Девушки из высшего общества", "Вера" та інші. Загалом з 1996 по 2008 рік Валерій випустив п’ять студійних альбомів і біля тридцяти відеокліпів.

Костянтин Меладзе, автор всіх пісень, які виконував молодший брат, 17 разів ставав лауреатом премії найпрестижнішого телевізійного щорічного фестивалю "Песня года". Валерій в свою чергу був багаторазово удостоєний премій "Овация", "Золотой грамофон", "MTV Russia Music Awards", "Муз-ТВ" та інших, а в 2006 році йому присвоїли звання заслуженого артиста Росії.

Про те, що справжнє мистецтво не потребує перекладу і здатне торкнутися душевних струн людей на будь-якому континенті, засвідчив тріумфальний тур Валерія Меладзе по Америці в 2002 році. Харизматичного, чуттєвого, емоційно виразного виконавця настільки тепло прийняли в США, що навіть довелося дати декілька незапланованих виступів.

Окремою сторінкою у творчості братів Меладзе стало створення легендарного гурту "ВИА Гра". За словами Костянтина, його головна ідея була проста: "щоб красиві жінки співали красиві пісні". Успіх цього проекту, який втілювався в Києві у партнерстві з продюсером Дмитром Костюком, перевершив всі очікування. Найбільш популярними та яскравими хітами, як завжди, авторства Костянтина, стали "Притяженья больше нет", "Океан и три реки", "Не оставляй меня, любимый!", "Се ля ви", "Я не могу без тебя", "Текила–любовь" та інші. Разом з жіночою групою виступав і знімався в неперевершених кліпах також і Валерій Меладзе. В першому складі колективу були Олена Вінницька та Надія Мейхер-Грановська, пізніше до нього ввійшли Віра Брєжнєва, Світлана Лобода, Аліна Джанабаєва, Санта Дімопулос та інші виконавиці. За всю історію існування гурту його склад змінювався багато разів, досить популярним він залишається й досі. З успіхом Костянтин Меладзе продюсував й інші проекти – "Инь-Янь", "БиС", "М-Band".

Окрім кар’єри продюсера і композитора, Костянтин Шотайович часто приймає участь у відомих та популярних телепроектах в Україні, таких як "Фабрика зірок", "Украина слезам не верит", "Голос країни" для дорослих і дітей. На українському телебаченні він також виступав в якості члена журі національного відбору на конкурс Євробачення. До речі, Костянтин Меладзе став першим, хто передбачив перемогу на міжнародному конкурсі самобутній і яскравій виконавиці Джамалі.

Мелодійні, змістовні, "фірмові" пісні Костянтина Меладзе включали в свій репертуар не тільки Валерій Меладзе, а й такі зірки, як Софія Ротару, Алла Пугачова, Крістіна Орбакайте, Верка Сердючка, Ані Лорак, Валерія, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна, Анастасія Приходько та багато інших артистів.

Не тільки пісенними композиціями прославився Костянтин Меладзе. Він є автором і музичним продюсером яскравих і популярних мюзиклів – "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинська ярмарка". Кіно- та телеглядачам запам’яталися також чудові саундтреки до фільмів "Стиляги", "Любовь и млечный путь", "Елки (2018)". Справжнім пісенним шедевром, що ввійшов до репертуару Алли Пугачової та інших відомих зірок, стала пісня "Опять метель…" з кінофільму "Ирония судьбы. Продолжение". Вмить стали популярними пісні Константина Меладзе – "Оттепель" до однойменного телесеріалу і "Нет для любви преград".

Творчість братів Меладзе, як гарне грузинське вино, витримала випробування часом, довівши, що пісні про справжні життєві цінності –кохання, дружбу, взаємопідтримку – завжди знайдуть відгук у серцях людей і завжди будуть на часі. Як написав Костянтин Меладзе у пісні "Близкие люди":

Если выбрать телом, все о чем сказать мы хотели:

Стать единым целым, не делясь на черных и белых;

И в толпе прохожих взять бы и обнять человека.

Мы ведь все похожи. Для любви не видим запретов.

…Это же не сложно – взять и полюбить чью-то душу;

Мы ведь так похожи. Мы любим: нараспашку, наружу.

Все мы, по сути, как не крути –

Близкие люди, близкие люди я и ты!

…Вже багато років сяє яскравими гранями тандем братів Меладзе – двох неперевершених творчих особистостей, талановитих митців, що все своє життя присвятили музиці. Вони створили неймовірну кількість пісенних шлягерів, які мають власний стиль і не старіють із часом. Різним за характером і темпераментом, братам завжди цікаво працювати разом, вони дивовижно доповнюють і надихають один одного. Як сказав в одному з інтерв’ю Валерій: "Бачу Бож'є провидіння в тому, що в браті є та важлива складова, якої нема в мені". Звичайно, така плідна творча співдружність – унікальне явище не тільки в українському та російському, а й світовому шоу-бізнесі.

В 2012 році Костянтину Меладзе було присвоєне звання "Заслужений діяч мистецтв України".

22 березня 2008 року Валерій і Костянтин Меладзе на урочистій церемонії вручення премії "Людина року-2007" стали володарями почесної Міжнародної премії в галузі культури та мистецтва.

Генеральна дирекція загальнонаціональної

програми "Людина року"