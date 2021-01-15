Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха. История № 26: Владимир Кличко

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа "Человек года"

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №26. Владимир Кличко

"Доктор cтальной молот"

Владимир Кличко или, как его называли в ринге – "Доктор стальной молот", стал настоящим феноменом не только украинского, но и мирового бокса. За свою спортивную карьеру он победил 23 соперников за титул чемпиона мира в тяжелом весе, что является лучшим показателем в истории этого вида спорта. Владимир остается единственным боксером, который 10 лет подряд занимал первое место в рейтинге лучших тяжеловесов планеты по версии BoxRec. За двадцать один год профессиональной карьеры он стал настоящей легендой ринга, неоднократно подтвердив собственные слова: "Я не был боксером от рождения, но родился бойцом".

Выдающийся спортсмен Владимир Кличко появился на свет в казахстанском городе Семипалатинск. В Украину семья кадрового военного Владимира Кличко-старшего окончательно переехала только в 1985-м. В отличие от старшего брата Виталия, который в юности предпочитал кикбоксинг, Владимир Кличко сразу сосредоточился на классическом боксе. Занимаясь в Броварском спортивном интернате под руководством тренера Владимира Золотарева, он быстро показал свою перспективность. В частности, Владимир в 1994-м выиграл чемпионат Европы среди юниоров, в 1995-м – первые Всемирные игры военнослужащих в Италии, в 1996-м стал серебряным призером чемпионата Европы, уступив в финале лишь россиянину Алексею Лезину. В этом же году спортсмен достиг наивысшего результата в своей любительской карьере, получив престижную золотую медаль на XXVI летних Олимпийских играх в Атланте. Причем он стал еще и первым в истории бокса белокожим спортсменом, который победил в супертяжелом весе. В четырех олимпийских поединках младший Кличко одержал победу над Лоуренсом Клей-Беем из США, Алексеем Лезиним из России, Атиллой Левиным из Швеции и Пеа Вольграммом из Тонги.

Сразу после триумфальной Олимпиады-96 Владимира Кличко пригласили в большой профессиональный спорт. Осенью1996-го Владимир вместе с братом Виталием приняли предложение от немецкого клуба "Universum Box-Promоtion", где тренером спортсменов стал Фриц Здунек. Дебют Кличко как профессионала состоялся в том же году. В немецком Гамбурге Владимир нокаутировал своего соперника Фабиана Мессу в первом же раунде. В 1998 году Владимир Кличко стал обладателем временного титула WBC International, победив американцев Маркуса Макинтайра и Эверетта Мартина. В следующих шести боях Кличко снова выигрывает. Победное шествие боксера было несколько испорчено в декабре 1998 года, когда он проиграл техническим нокаутом американцу Россу Пьюритти. Но это поражение только по-спортивному разозлило Владимира. После него он одержал победу в 16 поединках подряд.

В ноябре 1999 года Владимир Кличко впервые выступил в Лас-Вегасе. Его соперником стал американец Фил Джексон, который был нокаутирован во втором же раунде. Через пару недель Кличко защитил европейский титул EBU против венгра Лайоша Ероша.

В марте 2000 года Владимир победил тонганийца Пеа Вольграмма. За 90 секунд Кличко нанес все возможные удары и счет до десяти соперник слушал стоя на коленях. В следующем поединке спортсмен завоевал титул чемпиона WBO в супертяжелом весе, отомстив таким образом за поражение брата Виталия американцу Крису Берду.

Владимир Кличко стал первым, кто отправил в нокаут бывшего чемпиона WBO Рея Мерсера. Кстати, сейчас этот бой считается одним из лучших за всю карьеру Владимира. Украинский спортсмен доминировал с самого начала поединка и отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде. Следующим противником Кличко стал американец Джамиль Маклайн, который считался одним из боксеров, способных конкурировать с непобедимым украинцем. Победа над гигантом давала Владимиру неофициальное звание "наследника трона". Многие специалисты были просто уверены в победе Кличко-младшего, за которым уже прочно закрепилась слава нокаутёра и боевое прозвище "Доктор стальной молот". И он не подвел. Бой с Маклайном прошел в декабре 2002 года. Боксеры очень осторожно действовали 10 раундов, в конце последнего Владимир отправил соперника в нокдаун. После этого Маклайн отказался выходить на ринг.

Не обошлось в карьере чемпиона и без досадных поражений. В частности, это был проигрыш Корри Сандерсу в марте 2003 года на ринге немецкого Ганновера и следующее за ним поражение от Леймона Брюстера в апреле 2004-го в американском Лас-Вегасе. Но сломать боевой дух Владимира было практически невозможно. В марте 2007 года в Манхайме он провел защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF. Во втором раунде Владимир техническим нокаутом победил американского боксера Рэя Остина. Нокаут Остину стал 43-м в статистике Владимира Кличко и 48-й победой в его профессиональной карьере.

В феврале 2008 года в Нью-Йорке на знаменитой арене Мэдисон Сквер Гарден в первом с 1999 года объединительном бою чемпионов мира в супертяжелом весе Владимир Кличко победил в двенадцати раундах россиянина Султана Ибрагимова по решению судей. Кличко, таким образом, объединил чемпионские титулы по версиям организаций IBF, WBO и IBO.

Завоевывать и отстаивать самые авторитетные в боксерском мире звания Владимиру Кличко приходилось с такими именитыми и мощными бойцами, как американцы Хасим Рахман, Келвин Брок, Тони Томпсон, Брайант Дженнингс, Чарльз Шаффорд, узбек Руслан Чагаев, нигериец Сэмюэль Питер, француз Жан-Марк Мормек, поляк Мариуш Вах, россиянин Александр Поветкин. Именитий спортсмен провел 69 боев, 64 из которых выиграл, в том числе 54 из них - нокаутом. И хотя случались у Владимира и неудачи, например в противостоянии с Тайсоном Фьюри и британцем Энтони Джошуа, затмить славу и признание Владимира Кличко просто невозможно. Ведь именно ему принадлежат рекорды общей продолжительности владения титулом чемпиона мира в тяжелом весе (4382 дней = 12 лет), количества побед в боях за титул объединенного чемпиона и длинной серии защит объединенного титула.

В 2017 году знаменитый боксер объявил о завершении спортивной карьеры, результаты которой иначе как "блестящая" назвать сложно. Владимир является рекордсменом по количеству побед в боях за титул объединенного и абсолютного титула чемпиона мира. Он занимает шестнадцатое место в рейтинге лучших боксеров всех времен независимо от весовой категории по версии BoxRec. Это лучший рейтинг среди бойцов, чьи соперники на церемонии взвешивания никогда не весили меньше 200 фунтов (91 кг). Владимир также является единственным боксером, которого BoxRec ставил в десятку лучших тяжеловесов мира 19 раз. Выдающийся спортсмен является обладателем множества высоких титулов. Среди них звание интерконтинентального чемпиона по версии WBC (1998, 2000), по версии WBА (1999-2000, 2003), по версии WBО (2000-2003 годы). Владимир является чемпионом Европы (1999 год), чемпионом мира по версии IBF / IBO (2006 год). За его выдающиеся достижения в спорте он включен в Международный зал боксерской славы вместе с лучшими бойцами планеты.

"В украинце динамит в кулаках с рождения", - говорили в свое время о нашем боксере. Но энергичный и предприимчивый Владимир Кличко - лидер не только в спорте. Он занимает активную гражданскую позицию, участвуя в многочисленных благотворительных проектах, как в Украине, так и во многих странах мира. Еще в 2002 году он вместе с братом Виталием начал долговременное сотрудничество с ЮНЕСКО, в частности по реализации проекта "Образование для детей в нужде", в рамках которого братья Кличко пожертвовали 125 000 евро. В 2003 году Владимир и Виталий основали всеукраинскую благотворительную организацию "Фонд Кличко", которая способствует развитию спорта и поддерживает талантливую молодежь.

В декабря 2020 года Владимир Кличко первым в Украине получил награду "Золотое сердце" за благотворительную деятельность от немецкого фонда Ein Herzfü Kinder ("Сердце детям"). Экс-чемпион мира помог организаторам 42-го ежегодного благотворительного телемарафона собрать в 2020 году рекордную сумму - почти 26 млн. евро. Эти средства пойдут на осуществление проектов в различных уголках мира, в том числе и в Украине. Среди таких инициатив - борьба с последствиями Чернобыльской катастрофы и лечение онкобольных детей.

Звезда бокса, легендарный украинский боксер Владимир Кличко уже давно доказал, что представители такой грозной профессии могут быть успешными творческими личностями. Как актер он снимался в кинофильмах "Одиннадцать друзей Оушена", "Красавчик" и "Красавчик 2", а также стал одним из героев клипа известного рок-музыканта Криса Корнелла "Part Of Me".Также он вместе с кинозвездой Сильвестром Сталлоне и братом Виталием продюсировал мюзикл "Рокки". А еще Владимир любит играть на ударных инструментах и является поклонником группы Red Hot Chilli Peppers. Кстати, именно под их композицию "Cant's Stop" он выходил в ринг в течение всей профессиональной карьеры.

...Гордость мирового и украинского бокса – Владимир Кличко. Один из самых известных чемпионов мира в супертяжелом весе. Олимпийский чемпион, который стал первым в истории бокса человеком европеидной расы, одержавшем победу в супертяжелом весе. Непревзойденный тяжеловес, который получил множество титулов, проявив мужество, самоотверженность и волю к победе. Знаменитый спортсмен, который внес весомый вклад в укрепление авторитета и престижа Украины в мире.

Выдающийся спортсмен современности Владимир Кличко награжден Орденом "За мужество" I степени (2006), Орденом Свободы (2017). Чемпион спорта ЮНЕСКО (2006).

22 марта 2008 Владимир Кличко на торжественной церемонии вручения премии "Человек года-2007» был удостоен высокого титула «Спортсмен года".

26 марта 2011 во время торжественной церемонии вручения премии "Человек года-2010" Владимир Кличко стал обладателем специальной премии газеты "Комсомольская правда в Украине" - "Кумир украинцев".

Генеральная дирекция общенациональной

программы "Человек года"