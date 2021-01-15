Чверть століття з "Людиною року". Літопис сучасного успіху. Історія №26: Володимир Кличко

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма "Людина року"

Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет. Шанована і відома не тільки в Україні, а й за її межами, «Людина року» активно впливає на процеси формування та становлення вітчизняної еліти, сприяє подальшому соціально-економічному розвитку держави, відродженню духовних цінностей, служить благородній справі консолідації прогресивних сил суспільства.

Щорічно, завдяки цьому унікальному проекту, ми маємо чудову можливість вшанувати найкращих, віддячити за їхню самовідданість, мужність, творчий пошук та невтомну працю. А ще – зарядитися, надихнутися цією дивовижною енергією успіху, відчути гордість за свою країну і її найкращих, найдостойніших представників.

За 25 років існування програми, історії здобутків і перемог наших видатних співвітчизників стали своєрідним літописом національного відродження і прогресу України в усіх напрямках суспільно-політичного, економічного й духовного життя.

Тож з нагоди почесного 25-го ювілею, ми хочемо разом з вами згадати найвідоміших, знакових, уславлених співвітчизників, які в різні роки отримували почесний титул "Людина року".

Імена цих людей спалахували на небосхилі української держави, як зірки.

Це люди-Прометеї, люди-легенди, чий внесок у становлення і розвиток країни важко переоцінити.

Історія № 26. Володимир Кличко

"Доктор cталевий молот"

Володимир Кличко або, як його називали в ринзі, – "Доктор сталевий молот", став справжнім феноменом не тільки українського, а й світового боксу. За свою спортивну кар’єру він переміг 23 суперників за титул чемпіона світу у важкій вазі, що є найкращим показником в історії цього виду спорту. Володимир залишається єдиним боксером, котрий 10 років підряд займав перше місце у рейтингу найкращих важковаговиків планети за версією BoxRec. За двадцять один рік професійної кар’єри він став справжньою легендою рингу, неодноразово підтвердивши власні слова: "Я не був боксером від народження, але народився бійцем".

Видатний спортсмен Володимир Кличко з’явився на світ в казахстанському місті Семипалатинськ. До України родина кадрового військового Володимира Кличка-старшого остаточно переїхала лише у 1985-му. На відміну від cтаршого брата Віталія, який в юності надавав перевагу кікбоксінгу, Володимир Кличко одразу зосередився на класичному боксі. Займаючись у броварському спортивному інтернаті під керівництвом тренера Володимира Золотарьова, він швидко продемонстрував свою перспективність. Зокрема, Володимир у 1994-му виграв чемпіонат Європи серед юніорів, у 1995-му – перші Всесвітні ігри військовослужбовців в Італії, у 1996-му став срібним призером чемпіонату Європи, поступившись у фіналі лише росіянину Олексію Лєзіну. Цього ж року спортсмен досягає найвищого результату у своїй любительській кар’єрі, здобувши престижну золоту медаль на XXVI літніх Олімпійських іграх в Атланті. Причому він став ще й першою в історії боксу білошкірим спортсменом, який переміг в суперважкій вазі. У чотирьох олімпійських поєдинках молодший Кличко здобув перемогу над Лоуренсом Клей-Беєм із США, Олексієм Лєзіним з Росії, Атіллою Левіним із Швеції і Пеа Вольграммом з Тонго.

Одразу після тріумфальної Олімпіади-96 Володимира Кличка запросили у великий професійний спорт. Восени1996-го Володимир разом з братом Віталієм прийняли пропозицію від німецького клубу "Universum Box-Promоtion", де тренером спортсменів став Фріц Здунек. Дебют Кличка як професіонала відбувся в тому ж році. У німецькому Гамбурзі Володимир нокаутував свого суперника Фабіана Месу в першому ж раунді. У 1998 році Володимир Кличко став володарем тимчасового титулу WBC International, перемігши американців Маркуса Макінтайра і Еверетта Мартіна. У наступних шести боях Кличко знову виграє. Переможна хода боксера була дещо зіпсована у грудні 1998 року, коли він програв технічним нокаутом американцеві Россу П’юрітті. Але ця поразка тільки по-спортивному розізлила Володимира. Після неї він отримав перемогу у 16 поєдинках підряд.

У листопаді 1999 року Володимир Кличко вперше виступив у Лас-Вегасі. Його суперником став американець Філ Джексон, який був нокаутований у другому ж раунді. Через пару тижнів Кличко захистив європейськи титул EBU проти угорця Лайоша Ероша.

У березні 2000 року Володимир переміг тонганійця Пеа Вольграмма. За 90 секунд Кличко завдав всі можливі удари і рахунок до десяти суперник слухав стоячи навколішки. В наступному поєдинку спортсмен завоював титул чемпіона WBO у суперважкій вазі, помстившись таким чином за поразку брата Віталія американцю Крісу Берду.

У 2002 році Володимир Кличко став першим, хто відправив у нокаут колишнього чемпіона WBO Рея Мерсера. До речі, зараз цей бій вважається одним з найкращих за всю кар’єру Володимира Кличка. Український спортсмен домінував з самого початку поєдинку і відправив суперника в нокдаун вже в першому раунді. Наступним супротивником Кличко став американець Джаміль Маклайн, який вважався одним з боксерів, здатних конкурувати з непереможним українцем. Перемога над гігантом давала Володимиру неофіційне звання "спадкоємця трону". Багато фахівців були просто впевнені у перемозі Кличка-молодшого, за яким вже міцно закріпилася слава нокаутера і бойове прізвисько "Доктор сталевий молот". І Володимир не підвів. Бій з Маклайном пройшов у грудні 2002 року. Боксери дуже обережно діяли 10 раундів, в кінці останнього Володимир відправив суперника в нокдаун. Після цього Маклайн відмовився виходити на ринг.

Не обійшлося в кар'єрі чемпіона і без прикрих поразок. Такими, зокрема, були програш Коррі Сандерсу в березні 2003 року на рингу німецького Ганновера і наступна за ним поразка від Леймона Брюстера в квітні 2004-го в американському Лас-Вегасі. Та зламати бойовий дух Володимира було практично неможливо. В березні 2007-го в Мангаймі він провів захист титулу чемпіона світу у важкій вазі за версією IBF. У другому раунді Володимир технічним нокаутом переміг американського боксера Рея Остіна. Нокаут Остіну став 43-м в статистиці Володимира Кличка і 48 перемогою в його професійній кар'єрі.

У лютому 2008 року у Нью-Йорку на відомій арені Медісон Сквер Гарден у першому з 1999 року об'єднавчому бою чемпіонів світу у суперважкій вазі Володимир Кличко переміг у дванадцяти раундах росіянина Султана Ібрагімова за рішенням суддів. Кличко, таким чином, об'єднав чемпіонські титули за версіями організацій IBF, WBO та IBO.

Загалом завойовувати і відстоювати найавторитетніші в боксерському світі звання Володимиру Кличко доводилося з такими іменитими і потужними бійцями, як американці Хасім Рахман, Келвін Брок,Тоні Томпсон, Брайант Дженнінгс, Чарльз Шаффорд,узбек Руслан Чагаєв, нігерієць Семюель Пітер, француз Жан-Марк Мормек, поляк Маріуш Вах, росіянин Олександр Повєткін. Іменітий спортсмен провів 69 боїв, 64 з яких виграв, в тому числі 54 з них – нокаутом. І хоча траплялися у Володимира і невдачі, як наприклад у протистоянні з Тайсоном Ф’юрі та британцем Ентоні Джошуа, затьмарити славу і визнання Володимира Кличка просто неможливо. Адже саме йому належать рекорди загальної тривалості володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі (4 382 днів = 12 років), кількості перемог в боях за титул об'єднаного чемпіона та найдовшої серії захистів об'єднаного титулу.

В 2017 році знаменитий боксер оголосив про завершення спортивної кар’єри, результати якої інакше як "блискуча" назвати складно. Володимир є рекордсменом по кількості перемог в боях за титул об'єднаного та абсолютного титулу чемпіона світу. Він займає 16-е місце у рейтингу найкращих боксерів всіх часів незалежно від вагової категорії за версією BoxRec. Це найкращий рейтинг серед бійців, чиї суперники на церемонії зважування ніколи не важили менше 200 фунтів (91 кг). Володимир також являється єдиним боксером, якого BoxRec ставив в десятку найкращих важковаговиків світу 19 разів. Видатний спортсмен є володарем безлічі високих титулів. Серед них звання інтерконтинентального чемпіона за версією WBC (1998, 2000), за версієюWBА (1999-2000, 2003 року), за версією WBО (2000-2003 роки). Володимир є чемпіоном Європи (1999 рік), чемпіоном світу за версією IBF/IBO (2006 рік). За його видатні досягнення у спорті він включений в Міжнародний зал боксерської слави разом з найкращими бійцями планети.

"В українця динаміт в кулаках з народження", – говорили в свій час про нашого боксера. Та енергійний і заповзятий Володимир Кличко – лідер не тільки в спорті. Він займає активну громадянську позицію, беручи участь у численних благодійних проектах як в Україні, так і в багатьох країнах світу. Ще у 2002 році він разом з братом Віталієм розпочав довготривалу співпрацю з ЮНЕСКО, зокрема з реалізації проекту "Освіта для дітей у нестатку", у рамках якого брати Клички пожертвували 125 000 євро. У 2003 році Володимир та Віталій заснували всеукраїнську благодійну організацію "Фонд Кличко", яка сприяє розвитку спорту та підтримує талановиту молодь.

В грудні 2020 року Володимир Кличко першим в Україні отримав нагороду «Золоте серце» за благодійну діяльність від німецького фонда Ein Herzfü Kinder ("Серце дітям"). Екс-чемпіон світу допоміг організаторам 42-го щорічного благодійного телемарафону зібрати в 2020 році рекордну суму – майже 26 мільйонів євро. Ці кошти підуть на здійснення проектів в різних куточках світу, в тому числі і в Україні. Серед таких ініціатив – боротьба з наслідками Чорнобильської катастрофи і лікування онкохворих дітей.

Зірка боксу, легендарний український боксер Володимир Кличко вже давно довів, що представники такої грізної професії можуть бути успішними творчими особистостями. Як актор він знімався в кінофільмах "Одинадцять друзів Оушена", "Красунчик" і "Красунчик 2", а також став одним з героїв кліпа відомого рок-музиканта Кріса Корнелла "Part Of Me".Також він разом з кінозіркою Сільвестром Сталлоне і братом Віталієм продюсував мюзикл "Роккі". А ще Володимир любить грати на ударних інструментах і є прихильником групи Red Hot Chilli Peppers. До речі, саме під їх композицію "Cant’s Stop" він виходив в ринг протягом всієї професійної кар’єри.

…Гордість світового та українського боксу – Володимир Кличко. Один із найвідоміших чемпіонів світу в суперважкій вазі. Олімпійський чемпіон, який став першою в історії боксу людиною європеїдної раси, що здобула перемогу в суперважкій вазі. Неперевершений важкоатлет, який отримав безліч титулів, проявивши мужність, самовідданість і волю до перемоги. Знаменитий спортсмен, який вніс вагомий внесок у піднесення авторитету і престижу України у світі.

Видатний спортсмен сучасності Володимир Кличко нагороджений Орденом "За мужність" І ступеню (2006), Орденом Свободи (2017). Чемпіон спорту ЮНЕСКО (2006).

22 березня 2008 року Володимир Кличко на урочистій церемонії вручення премії "Людина року-2007" був удостоєний високого титулу "Спортсмен року".

26 березня 2011 року під час урочистої церемонії вручення премії "Людина року-2010" Володимир Кличко став володарем Спеціальної премії газети "КП в Україні" - "Кумир українців".

Генеральна дирекція загальнонаціональної

програми "Людина року"