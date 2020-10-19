Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха. История № 16: Тамара Гвердцители

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа "Человек года"

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №16. Тамара Гвердцители

Певица тончайших душевных струн

Несравненная, удивительная, загадочная, изысканная Тамара Гвердцители. Эту исполнительницу, как-будто бы созданную из тончайших духовных материй, поклонники во всем мире уже давно величают Царицей вокала. На каком бы языке не звучала песня, доминирующими остаются неповторимый голос и искренность Тамары, которые не могут оставить равнодушными ни одно сердце. Для этого ей не нужны ни бэк-вокалисты, ни подтанцовки, ни пышные декорации. Когда на сцене появляется Гвердцители, зал замирает: начинается настоящее вокальное драматическое действо, которое захватывает и держит до последней ноты ее замечательного контральто.

... Родилась будущая певица в столице Грузии, в Тбилиси. Родители дали ей имя Тамрико, но все называли Тамарой, и именно так она известна многочисленной армии поклонников ее таланта. С самого раннего возраста девочка проявляла большой интерес к музыке. Ее мать - Инна Кофман, учительница русского языка и литературы, всячески поддерживала увлечение дочери: разучивала с ней песни, подбирала мелодии на пианино. Уникальный вокальный талант Тамары проявился очень рано: в три года девочка дебютировала на телевидении. А когда через два года маленькая исполнительница сдавала вступительные экзамены в музыкальную школу при тбилисской консерватории, выяснилось, что у нее абсолютный слух.

Когда Тамаре было всего лишь девять лет, ее пригласили в вокально-инструментальный ансамбль "Мзиури" (в переводе "Солнечный") под руководством Рафаэла Казаряна. Это было очень ценным опытом для начинающей певицы. Она научилась непринужденно держаться на сцене перед несколькими тысячами зрителей.

После окончания средней школы Гвердцители стала студенткой тбилисской консерватории по классу "фортепиано и композиция". Но занятия вокалом не оставила и продолжала выступать с коллективом "Мзиури". Кроме того, она стала принимать участие в многочисленных вокальных конкурсах. В 19 лет Тамара заняла второе место на всесоюзном фестивале в Днепропетровске и победила на международном конкурсе "Красная гвоздика" в Сочи. Песни "Музыка" и "Цвети, земля моя" сделали молодую исполнительницу известной не только в Грузии, но и во всем Советском Союзе.

В 1982-м году Тамара представила свой первый альбом, который назвала "Дебют. Тамара Гвердцители". Успех имела и вторая пластинка "Музыка: поет Тамара Гвердцители". Но настоящий профессиональный взлет юной Тамары состоялся на известном во всем мире конкурсе "Золотой Орфей", который проводился в Болгарии. Она стала победительницей, а ее имя мгновенно стало популярным среди слушателей Европы. Восходящую звезду сразу же пригласили на престижные музыкальные фестивали в Италии (Сан-Ремо) и Польше (Сопот).

В 1989 году певица записала на кассету песню к известному французскому кинофильму "Шербургские зонтики" и передала ее автору, композитору Мишелю Леграну. Кассета дошла до Леграна только через два года, и он, пораженный прекрасным сильным голосом, пригласил Гвердцители в столицу Франции. На концерте перед трехтысячным залом "Олимпии", метр музыки представил Тамару: "Париж! Запомни это имя!". Гвердцители покорила французских меломанов с первой ноты. Несколько лет артистка жила и выступала во Франции, сотрудничая также с известным композитором Жаном Дрежаком.

Среди других значимых вех творческой жизни талантливой певицы - выступления с ансамблем музыканта Алексея Козлова в "Карнеги-холл" в Нью-Йорке в 1995 году, концерт "Мишель Легран представляет Тамару Гвердцители (Нью-Йорк, дуэты с Леграном, песни из фильма« Шербургские зонтики", грузинские, русские народные песни, романсы) в 1996 году. В 2001-2003 годах - выходит цикл сольных программ "Музыка без границ" в сопровождении ансамбля "Музыка".

Творчество Тамары Гвердцители уже много лет вызывает восхищение и любовь многочисленных фанов по всему миру. Кроме родного грузинского, она поет еще и на русском, украинском, английском, французском, итальянском, немецком, испанском языках и на иврите. Настоящими шедеврами в ее репертуаре стали песни "Как молоды мы были", "Осенний романс", "Молитва", "Зажгите свечи", "Мамины глаза", "Памяти Эдит Пиаф", "По небу босиком", "Колокол", "Дети войны", "Памяти Карузо","Вечная любовь" и многие другие. Некоторые песни она исполняет под собственный аккомпанемент на фортепиано.

Тамара Гвердцители была и остается очень популярной в Украине. Кроме концертов, певица участвовала в спецпроектах на телевидении. Непременно Гвердцители выступала в мероприятиях, связанных с именем выдающегося поэта-песенника Юрия Рыбчинского. Он является одним из самых любимых авторов Гвердцители, в том числе одного из самых ярких ее хитов «"Виват, король!". Ярким и убедительным было выступление Тамары в роли Жанны д'Арк в рок-опере "Белая ворона" композитора Геннадия Татарченко на слова Юрия Рыбчинского. В постановке она пела композиции "Спасибо, жизнь" и "Свобода". С Украиной ее связывает и сотрудничество с известным оперным тенором Владимиром Гришко, с которым на сцене Днепропетровского оперного театра в 2011-2012 годах в опере Бизе "Кармен" Тамара исполняла партию главной героини. Также на этой же сцене в 2010 году она пела в дуэте с миланским баритоном Джованни Рибикьезу.

Разносторонняя виртуозная певица заявила о себе и в качестве талантливого композитора. Лиричностью и глубиной запомнилась написанная ею музыка к песне "Посвящение женщине" на стихи М.Цветаевой, композиция "Моя любовь Пиаф".

Кроме музыкальной карьеры, Тамара Гвердцители имеет кинематографический опыт. Ее приглашали на съемочную площадку фильмов и сериалов, но самой удачной стала роль второго плана в фильме "Дом образцового содержания". Но все таки больше всего артистку любят за ее уникальный певческий талант. Красивая, благородная, с гордой осанкой настоящей грузинки, она обладает какой-то магической силой воздействия на слушателей. На ее концертах люди разного возраста переживают эмоции, которые невозможно забыть. А песни в ее исполнении, выложенные на YouTube, собирают десятки тысяч восторженных комментариев. Вот некоторые:

"Мне 20, и я до глубины души обожаю как творчество, так и саму личность Тамары Гвердцители. Я люблю ее песни, ее манеру исполнения. Я поражена тем, как искренне Тамрико переживает каждое произведение, как она умеет донести свои переживания до слушателей ... "

"Лучшая певица в мире! Царица Тамара, Вы муза песен, которые передают тончайшие грани души".

"Для Тамары надо на YouTube сделать кнопки "суперлайк" или "мегалайк".

"Браво, дорогая Тамрико! Слушая твой удивительный несравненный голос, мне хочется слышать его вечно. Спасибо, что ты есть на земле!"

... Тамара Гвердцители. Певица с уникальным, редкой красоты и силы голосом. Исполнительница, чей профессионализм и виртуозность завоевали славу и признание во всем мире. Композитор, чьи талантливые произведения стали популярными. Артистка со своим неповторимым стилем и манерой исполнения, которую обожают и ждут во всех уголках земного шара. Ее имя - это гордость и вокальный бренд эстрадного и оперного искусства мирового уровня.

В 1991 году Тамаре Гвердцители было присвоено звание народной артистки Грузинской ССР, в 2004 году она стала народной артисткой Российской Федерации.

9 марта 2003 во время торжественной церемонии вручения премии "Человек года-2002" выдающаяся певица Тамара Гвердцители стала обладателем престижной Международной премии "За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства".

26 марта 2011 Тамара Гвердцители во время торжественной церемонии вручения премии "Человек года-2010" стала обладателем почетной Специальной награды "Звездное SOLO".

Генеральная дирекция общенациональной

программы "Человек года"