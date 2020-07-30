Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха. История № 8: Леонид Каденюк

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа "Человек года"

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №8. Леонид КАДЕНЮК

Космический сокол независимой Украины

"Жизнь человека должно начинаться с мечты" – так считал первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. Его жизненный путь, яркий и стремительный, как полет сокола, всегда имел четкий ориентир: он мечтал о небе. С шести лет, еще мальчиком, он задумал стать летчиком. Да еще и не простым, а летчиком-испытателем. Когда же в 1961 году впервые в истории человечества в космосе побывал Юрий Гагарин, Леня, которому было уже десять, определился окончательно – он будет космонавтом. Об этой удивительной профессии мечтали почти все мальчишки того времени, но Леонид Каденюк еще тогда понял – решил, значит времени не теряй. Поэтому, чтобы окрепнуть физически, записался в секцию борьбы, играл в футбол и волейбол. Кстати, "гонял мяч" он и на борту космического корабля "Колумбия" вместе с другими астронавтами ... Но это случится позже, а пока Леонид увлеченно учился в школе.

Последний школьный звонок и серебряная медаль за учебу. Полный надежд выпускник Леонид Каденюк вступает в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. Эти годы Леонид всегда вспоминал как лучшие в жизни. Курсантские будни, жизнь в летних лагерях на Черниговщине, первый самостоятельный полет на реактивном Л-29 ... А главное – он осваивал любимое дело под руководством профессионалов высочайшего класса. Время пробежало быстро - вот уже он держит в руках диплом летчика-инженера. Каденюка, как одного из лучших специалистов, оставили работать в училище летчиком-инструктором.

А мечта вела его дальше. В 1976 году Леонид решил попробовать свои силы в конкурсе по зачислению в отряд советских космонавтов. Отбор был очень жестким. После длительных физических и психологических испытаний его вместе с еще восемью летчиками выбрали среди 3000 претендентов. Подготовка предусматривала изучение многих дисциплин: астрономию, биологию, астрофизику, экологию, метеорологию и другие науки. Кроме этого нужно было отлично знать строение корабля, его технические характеристики и тонкости взаимодействия с космической станцией. Требования к знаниям по инженерии были крайне высокими. Но трудности не пугали Леонида. Он настойчиво учился в группе многоразовой космической системы "Буран" в качестве будущего командира системы.

Долгое время Каденюк изучал различные космические корабли и летал более чем на 50 типах самолетов различного назначения, в основном – истребителях. Если посчитать общее количество времени, проведенного им в небе, этот показатель превысит 2400 часов. Получается, что Леонид Каденюк отработал в небе 100 полных суток ... Он имел уникальные инженерную и летную подготовки. Изучил космические корабли "Союз", "Союз-ТМ", МТКК "Буран", орбитальную станцию "Салют", частично орбитальный комплекс "Мир" и американский многоразовый транспортный космический корабль (МТКК) "Space Shuttle". Да и физические данные у Леонида были словно созданы для этой сложной профессии. Как-то один из врачей решил узнать "предел возможностей" летчика, но и после тройной нормы тренировок не смог его "закрутить". "Впервые вижу человека с таким вестибулярным аппаратом", – резюмировал медик.

Когда уже во времена независимой Украины встал вопрос о полете украинца на борту американского космического корабля, Каденюк написал заявление о намерении принять участие в конкурсе. Вскоре его вызвали на комиссию. И он выиграл этот шанс! В этом не было ничего удивительного, ведь обладал всеми нужными качествами - отличным здоровьем, профессионализмом, опытом, упорством в достижении цели. К тому же, он как космонавт-исследователь имел требуемые научные знания.

Перед запуском "Колумбии" в космос и участием в этой миссии, Леонид Каденюк в течение года прошел подготовку в NASA. Множество изнурительных тренировок и испытаний готовили его к длительному пребыванию в условиях невесомости.

И наконец этот день наступил. 19 ноября 1997 году Каденюк совершил полет на американском транспортном космическом корабле "Колумбия". Международный экипаж состоял из шести астронавтов: кроме украинца, в него входило трое американцев, индианка и японец. Перед полетом каждого из них спросили, какую музыку они хотят услышать в космосе для сигнала пробуждения в 7 утра. Леонид Каденюк не раздумывал. Он сразу назвал гимн Украины. Так впервые в истории страны ее гимн прозвучал на просторах Вселенной ...

В полёте, длившемся 15 суток 16 часов 35 минут 1 секунду, украинец и его коллеги проводили эксперименты совместного украинско-американского исследования с тремя видами растений: репой, соей и мхом. В частности, они изучали, как состояние невесомости влияет на фотосинтезный аппарат растений, на оплодотворение и развитие зародыша и многое другое.

Конечно, всех астронавтов тянуло к иллюминаторам, потому что увиденное завораживало. "Я был поражен тем, как выглядит Земля из космоса. Это было просто невероятно. Ни одна фотография не способна передать той красоты Вселенной, которую человек может увидеть своими глазами", – описывал свое состояние пребывания в космосе Каденюк. Еще одно его размышление: "Вселенная – вовсе не черная пустота, а многомерный мир, полный вопросов и ответов на них. Кто мы такие, зачем и куда идем? Об этом человечество узнает, продолжая исследования космоса".

На 9 сутки полета, 27 ноября состоялся запланированный сеанс связи с Украиной. Впервые наш космонавт вел диалог со своим государством с орбиты Земли. Чуть позже на борту "Колумбии" Каденюк вместе с коллегами организовал два вечера ... украинской песни. Там, в безграничном космическом пространстве, прозвучали песни "Два кольори" и "Черемшина", "Мій рідний край" в исполнении Дмитрия Гнатюка, Софии Ротару ... Также всем членам экипажа Каденюк подарил украинские вышиванки и они все вместе в них сфотографировались. А еще на орбите Земли побывали "Кобзарь" Шевченко, желто-голубой стяг и тризуб.

Значение полета в космос Леонида Каденюка трудно переоценить. Он был первым украинским космонавтом в истории Независимой, который выполнил задание украинского правительства и подтвердил статус Украины как космической державы. Без сомнения, это способствовало позитивному имиджу молодой страны в мировом сообществе, укреплению ее международного авторитета.

После легендарного полета Леонид Каденюк работал в военной авиации, получил звание генерал-майора Вооруженных Сил Украины. Также он был советником руководства страны по вопросам авиации и космонавтики. В 2002 году Каденюк стал народным депутатом Украины. В парламенте исполнял обязанности заместителя председателя Комитета Верховного Совета Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

Плодотворно работал первый космонавт и на научном поприще: в 2006 году Каденюк блестяще защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Он стал автором 5 научных работ и художественно-публицистической книги "Миссия - Космос".

... Леонид Каденюк. Человек большой Мечты, легенда и гордость украинской космонавтики. Можно только догадываться, какая железная воля и огромный труд ему понадобились, чтобы мечта его жизни стала реальностью. Но он сделал для этого все, собственным примером доказав, что для настоящего Человека невозможного не существует.

В 1999 году Леонид Каденюк был удостоен высшего государственного звания "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда". Также он награжден Орденом "За заслуги" III степени, Орденом "За мужество" I степени, медалью "За космический полет" (NASA, 1997).

За большой личный вклад в укрепление международного авторитета Украины Леониду Каденюку было присвоено Почетное звание "Народный посол Украины".

7 марта 1998 Леонид Каденюк во время торжественной церемонии вручения премии "Человек года-1997" был удостоен Специальной премии "Гордость страны года".

Генеральная дирекция общенациональной

программы "Человек года"