Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха. История № 2: Лилия Подкопаева

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа "Человек года"

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История № 2. Лилия ПОДКОПАЕВА

Непревзойденная Лилия

Это был настоящий триумф. Многотысячный зал "Джорджия Доум" в американском городе Атланта сорвался в овациях виртуозной гимнастке. Сверхсложные элементы, точность каждого движения. И сальто, которого еще не выполнял ни один спортсмен на планете. Комментаторы со всего мира восторженно рассказывают о выступлении украинки, имя которой - Лилия Подкопаева.

Вот она, яркая победа украинского спорта! Над пьедесталом гордо поднимается желто-голубой флаг. В 1996 году на ХХVI Олимпийских играх Лилия завоевывает две золотые медали – в абсолютном первенстве и вольных упражнениях.

... В спортивную секцию по гимнастике маленькую 5-летнюю Лилю привела ее бабушка. "Мы пришли работать на результат", - сказала она тренеру. Эти слова оказались пророческими. Прошло совсем немного времени и стало понятно: у этой девочки чемпионский характер. Энергичная, смелая, упорная, Лиля тренировалась три раза в день, затем к спорту добавились занятия в школе. Она просыпалась в 5 утра, домой возвращалась после 9 вечера, но не жаловалась и успевала делать школьные уроки.

Позже как перспективную спортсменку Лилию Подкопаеву пригласили тренироваться на олимпийскую базу. Оттачивать мастерство приходилось по 8 часов в день, но будущая чемпионка выдерживает бешеный ритм. А еще экспериментирует и вместе с тренерами придумывает новые гимнастические элементы.

В 1993 году Лилия впервые выступила на международных соревнованиях по спортивной гимнастике, где для нее открылись новые горизонты. А уже через два года стала обладателем Кубка Европы, получила звание абсолютной чемпионки мира. В 1996-м украинская гимнастка получает почетное право представлять Украину на Олимпийских играх. К этому событию Лилия шла долгих 13 лет – через напряженные тренировки, травмы, ограничения, большие моральные и физические нагрузки. И ее звездный час настал! Две золотые олимпийские медали талантливой спортсменки стали не только ее личной победой, но и продемонстрировали всему миру огромный потенциал украинской нации, способствовали международному имиджу и авторитету молодого государства.

... Ставить перед собой цель и достигать ее. Для Лилии Подкопаевой эти слова не девиз и не ориентир – это стиль жизни. И не важно, чем она занимается после окончания спортивной карьеры. На тренерской работе, в общественной деятельности, бизнесе – Лилия такая же целеустремленная, решительная и настойчивая, как и тогда, на пути к спортивным победам. Она основатель и глава международного благотворительного фонда "Здоровье поколений", прилагает много усилий для создания сети гимнастических школ в родной Донецкой области. Организовала международный спортивный фестиваль "Золотая Лилия", который с успехом проходил в Киеве с целью популяризации спортивной гимнастики и здорового образа жизни. В 2004 году была национальным послом в Совете Европы по вопросам спорта, толерантности и честной игры. В 2005-м – послом Доброй воли ООН по вопросам СПИДа, имеет награду ООН за борьбу с ВИЧ / СПИДом.

Жизнерадостная, энергичная, солнечная, Лилия Подкопаева является желанной гостьей телепередач и участницей телевизионных проектов. Оставаясь в прекрасной спортивной форме, она продолжает прославлять Украину за рубежом уже в другом качестве. В паре с Сергеем Костецким участвовала в танцевальном конкурсе "Евровидение-2008", где они заняли почетное третье место.

О жизни и спортивных достижениях Лилии Подкопаевой написаны книги, сняты фильмы. Ей посвящены песни, стихи, известные художники написали ее портреты и даже создали скульптуры. Талантом, смелостью, мастерством и обаянием этой легендарной женщины восхищаются поклонники в разных уголках мира. С легкой руки американцев, они называют ее Леди Под.

Имя Лилии Подкопаевой увековечено во Всемирном зале Славы (США, Оклахома-Сити). Она награждена почетными грамотами правительств США, Китая, Румынии, Беларуси, Польши, Японии.

Заслуженный мастер спорта Украины, судья международной категории Лилия Подкопаева навсегда вошла в историю украинского спорта как обладатель 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей в различных международных соревнованиях, не считая национальных первенств. Она абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, обладатель Кубка Европы, абсолютная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Олимпийских игр.

За выдающиеся заслуги перед Украиной Лилия Подкопаева награждена орденом "За заслуги" III и II степеней, орденом княгини Ольги III степени, крестом "За мужество", Почетным знаком отличия Президента Украины, Почетной грамотой Кабинета Министров Украины, медалью "За активную общественную деятельность".

8 марта 1997 года на первой торжественной церемонии вручения премии "Человек года-1996" Лилия Подкопаева была удостоена высокого титула "Спортсмен года". Именно она первой в истории общенациональной программы получила престижную статуэтку в этой номинации.

Яркими победами украинской гимнастки будет гордиться еще не одно поколение. До сих пор никто в мире не смог повторить авторский элемент Лилии Подкопаевой "двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов". В истории современной спортивной гимнастики она осталась непревзойденной.