Чверть століття з "Людиною року". Літопис сучасного успіху. Історія №2: Лілія Подкопаєва

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма "Людина року"

Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет. Шанована і відома не тільки в Україні, а й за її межами, «Людина року» активно впливає на процеси формування та становлення вітчизняної еліти, сприяє подальшому соціально-економічному розвитку держави, відродженню духовних цінностей, служить благородній справі консолідації прогресивних сил суспільства.

Щорічно, завдяки цьому унікальному проекту, ми маємо чудову можливість вшанувати найкращих, віддячити за їхню самовідданість, мужність, творчий пошук та невтомну працю. А ще - зарядитися, надихнутися цією дивовижною енергією успіху, відчути гордість за свою країну і її найкращих, найдостойніших представників.

За 25 років існування програми, історії здобутків і перемог наших видатних співвітчизників стали своєрідним літописом національного відродження і прогресу України в усіх напрямках суспільно-політичного, економічного й духовного життя.

Тож з нагоди почесного 25-го ювілею, ми хочемо разом з вами згадати найвідоміших, знакових, уславлених співвітчизників, які в різні роки отримували почесний титул "Людина року".

Імена цих людей спалахували на небосхилі української держави, як зірки.

Це люди-Прометеї, люди-легенди, чий внесок у становлення і розвиток країни важко переоцінити.

Історія № 2 . Лілія ПОДКОПАЄВА.

Неперевершена Лілія .

Це був справжній тріумф. Багатотисячний зал «Джорджія Доум» в американському місті Атланта зірвався в оваціях віртуозній гімнастці. Надскладні елементи, точність кожного руху. І сальто, якого ще не виконував жоден спортсмен на планеті. Коментатори зі всього світу захоплено розповідають про виступ українки, ім’я якої – Лілія Подкопаєва.

Ось вона, гучна перемога українського спорту! Над п’єдесталом гордо здіймається жовто-блакитний стяг. В 1996 році на ХХVI Олімпійських іграх Лілія завойовує дві золоті медалі – в абсолютній першості і вільних вправах.

…В спортивну секцію по гімнастиці маленьку 5-ти річну Лілю привела її бабуся. "Ми прийшли працювати на результат", – сказала вона тренеру. Ці слова виявилися пророчими. Пройшло зовсім небагато часу і стало зрозуміло: в цієї дівчинки чемпіонський характер. Енергійна, смілива, завзята, Ліля мала по три тренування на день, потім до спорту додалися заняття в школі. Вона прокидалася о 5-й ранку, додому поверталася після 9-ї вечора, але не скаржилася і встигала робити шкільні завдання.

Згодом як перспективну спортсменку Лілію Подкопаєву запросили тренуватися до олімпійської бази. Відточувати майстерність доводилося по 8 годин на день, але майбутня чемпіонка витримує шалений ритм. А ще експериментує і разом з тренерами вигадує нові гімнастичні елементи.

В 1993 році Лілія вперше виступила на міжнародних змаганнях із спортивної гімнастики, де для неї відкрилися нові горизонти. А вже через два роки стала володарем Кубка Європи, отримала звання абсолютної чемпіонки світу. В 1996-у українська гімнастка отримує почесне право представляти Україну на Олімпійських іграх. До цієї події Лілія йшла довгих 13 років – через виснажливі тренування, травми, обмеження, великі моральні й фізичні навантаження. І її зірковий час настав! Дві золоті олімпійські медалі талановитої спортсменки стали не тільки її особистою перемогою, а й продемонстрували всьому світу величезний потенціал української нації, сприяли міжнародному іміджу й авторитету молодої держави.

…Ставити перед собою мету і досягати її. Для Лілії Подкопаєвої цей вислів не девіз і не орієнтир – це стиль життя. І не важливо, чим вона займається після закінчення спортивної кар’єри. На тренерській роботі, в суспільній діяльності, бізнесі – Лілія така ж цілеспрямована, рішуча і наполеглива, як і тоді, на шляху до спортивних перемог. Вона – засновник й очільник міжнародного благочинного фонду "Здоров’я поколінь", докладає багато зусиль для створення мережі гімнастичних шкіл в рідній Донецькій області. Організувала міжнародний спортивний фестиваль "Золота Лілія", який з успіхом проходив у Києві з метою популяризації спортивної гімнастики та здорового способу життя. В 2004-му році була національним послом в Раді Європи з питань спорту, толерантності й чесної гри. В 2005-м – послом Доброї волі ООН з питань СНІДУ, має нагороду ООН за боротьбу з ВІЧ/СНІДом.

Усміхнена, енергійна, сонячна, Лілія Подкопаєва є бажаною гостею телепередач і учасницею телевізійних проєктів. Залишаючись в чудовій спортивній формі, вона продовжує прославляти Україну за кордоном вже в іншій якості. В парі з Сергієм Костецьким брала участь в танцювальному конкурсі "Євробачення-2008", де вони зайняли почесне третє місце.

Про життя і спортивні досягнення Лілії Подкопаєвої написані книги, зняті фільми. Їй присвячені пісні, вірші, відомі митці написали її портрети і навіть створили скульптури. Талантом, сміливістю, майстерністю і чарівністю цієї легендарної жінки захоплюються шанувальники в різних куточках світу. З легкої руки американців, вони називають її Леді Под.

Ім’я Лілії Подкопаєвої увічнене у Всесвітній залі Слави (США, Оклахома-Сіті). Вона нагороджена почесними грамотами урядів США, Китаю, Румунії, Білорусі, Польщі, Японії.

Заслужений майстер спорту України, суддя міжнародної категорії Лілія Подкопаєва назавжди увійшла в історію українського спорту як володар 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей у різних міжнародних змаганнях, не враховуючи національних першостей. Вона – абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики, володар Кубку Європи, абсолютна чемпіонка Європи, двократна чемпіонка Олімпійських ігор.

За видатні заслуги перед Україною Лілія Подкопаєва нагороджена орденом "За заслуги" III та II ступенів, орденом княгині Ольги III ступеню, хрестом "За мужність", Почесною відзнакою Президента України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, медаллю "За активну суспільну діяльність".

8 березня 1997 року під час першої урочистої церемонії вручення премії "Людина року-1996" Лілія Подкопаєва була удостоєна високого титулу "Спортсмен року". Саме вона першою в історії загальнонаціональної програми отримала престижну статуетку в цій номінації.

Яскравими перемогами української гімнастки буде пишатися ще не одне покоління. І досі ніхто у світі не зміг повторити авторський елемент Лілії Подкопаєвої "подвійне сальто вперед з поворотом на 180 градусів". В історії сучасної спортивної гімнастики вона залишається неперевершеною.