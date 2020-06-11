Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа "Человек года"

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История № 1. Вадим Гетьман.

Гетьман украинских финансов

Вадим Гетьман. Человек, жизненный путь которого столь же прекрасен и ярок, как природа Полтавщины, откуда он родом. Старинное село Снитын, край козацкой славы и доблести, земля, хранящая память о великих битвах и прославленных гетьманах. И он, безусловно, их достойный потомок, для которого принципы чести, совести, ответственности, патриотизма всегда были самыми главными. А характер - сильный, упорный, энергичный. Настоящий, козацкий.

...1952 год. Серебряный медалист Вадим едет поступать в столичный университет им.Т.Г.Шевченко на географический факультет. Но при одинаковом количестве баллов принимают не его, выходца из семьи учителей, а как тогда было принято по "разнарядке", кандидата из детей рабочих и крестьян. Выбор перед Вадимом прост. Сдаться и вернуться домой или бороться. Но он же Гетьман! Юноша приезжает в приемную министра образования. Долго ждет, пока тот выйдет из кабинета, рассказывает ему свою историю. И таки получает свой шанс! Блестяще сдает экзамен по математике и становится студентом финансово-экономического института (ныне Киевский национальный экономический университет, который носит его имя).

ВУЗ позади. Решительный, энергичный, творческий, с широким кругозором и стратегическим видением, молодой специалист Вадим Гетьман быстро поднимается по ступенькам экономической карьеры. Набравшись опыта и практических знаний, возглавляет Финансовую комиссию Запорожского облисполкома. Далее талантливый и перспективный экономист уже нужен в Киеве. С 1975 года В.Гетьман - первый заместитель председателя республиканского госкомитета цен. В 1987 году - председатель правления Агропромбанка "Украина". В марте 1992, уже в независимой молодом государстве, Вадим Гетьман становится во главе Национального банка Украины. Под его руководством в НБУ была сформирована новая организационная структура, внедрена компьютерная техника, инициированы опытно-конструкторские работы по созданию расчетной палаты. А главное - запущен сложный механизм создания новой украинской валюты, гривны. И она родилась! Именно подпись Вадима Петровича стоит на наших первых банкнотах национальной валюты.

Следующим грандиозным достижением Вадима Гетьмана стало создание вместе с единомышленниками Украинской межбанковской валютной биржи. Ему, как настоящему стратегу, принадлежат идеи создания новых финансовых инструментов - вторичного рынка ценных бумаг и многих других.

Харизма общественного деятеля, патриотизм, принципиальность ярко раскрылись в парламентский деятельности Вадима Гетьмана. В политику он пришел сознательно, побеждая на выборах 1990 года, и потом уже в независимой Украине, в 1994-м. Был в эпицентре всех исторических событий, которые привели к появлению на карте мира суверенной Украины. Вадим Петрович гордился, что ему первому в Верховной Раде предоставили слово после принятия исторической Декларации о суверенитете Украины, что он был автором первых законов и статей в Конституции. На посту заместителя председателя комитета Верховной Рады по финансовой и банковской деятельности, он делал все для создания эффективной финансовой системы государства. И в этом В.Гетьману не было равных. Он стал генератором практически всех финансовых и банковских законов, которые рассматривал и принимал Верховный Совет.

К оценкам и рекомендациям влиятельного политика, финансиста от Бога, прислушивались не только во властных структурах, но и в деловых, общественных кругах, причем не только в Украине, но и за рубежом. Вадим Гетьман имел ученую степень кандидата экономических наук и почетное звание Заслуженный экономист Украины, был академиком Международной академии информатизации и академиком Академии инженерных наук Украины, был награжден орденом "Знак Почета", тремя медалями и грамотами.

Причастен Вадим Петрович и к становлению общенациональной программы "Человек года". Он первым возглавил ее Высший академический совет. А его энергия и видение перспективы придали новому проекту мощный импульс генератора человеческого потенциала и национальный масштаб.

С именем Вадима Гетьмана неразрывно связаны обретение Украиной независимости и первые разработки ее экономических реформ, определение финансовой, ценовой политики. Он один из создателей банковской системы, инициатор и проводник введения в стране национальной денежной единицы, его называют "отцом" украинской гривны. Человек государственного мышления, он умел безошибочно прогнозировать ситуацию и оперативно находить наилучшие конструктивные решения.

В июле этого года исполнится 85 лет со дня рождения Вадима Петровича Гетьмана. К сожалению, прожил из них он только неполные 63. Но сделанное им настолько велико, что побуждает вновь и вновь возвращаться к этой выдающейся личности, чтобы осознать, каким он был. А был он - принципиальным и честным, энергичным и упорным, искренним и щедрым. Человеком большой внутренней культуры и безупречной профессиональной компетентности. А еще - патриотом, который служил Родине всем своим умом и сердцем.

За большой вклад в развитие и становление украинского государства Вадим Гетьман был удостоен высоких титулов "Парламентарий года" (1996) и "Финансист года" (1997 г.) общенациональной программы "Человек года".

В 2005 году за заслуги в создании национальной финансовой системы, развития банковского дела и валютно-финансового рынка, а также плодотворную общественно-политическую деятельность Вадим Петрович Гетьман был посмертно удостоен высшей государственной награды – Герой Украины.